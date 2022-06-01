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  4. SON DAKİKA | Sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı öldürmüştü! Kadir Şeker’e tahliye yolu

SON DAKİKA | Sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı öldürmüştü! Kadir Şeker’e tahliye yolu

01.06.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay dosyanın incelemesini tamamlarken Kadir Şeker'e verilen ceza fazla bulundu. Yerel mahkeme karara uyarsa Kadir Şeker tahliye olabilir.

SON DAKİKA | Sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı öldürmüştü! Kadir Şeker’e tahliye yolu

Son dakika: Olay, 5 Şubat 2020 akşamı Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Ardından suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

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KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek, itirazda bulundu. Kadir Şeker'in avukatları da karar itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Dosya Yargıtay'a gönderildi.

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YARGITAY KARARINI VERDİ

Sabah'tan Mevlüt Hasgül'ün haberine göre Kadir Şeker'in yargılandığı dosyayla ilgili temyiz incelemesi tamamlandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararına göre, yerel mahkemece verilen kararı bozarak, tahrik hükümlerinin Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmetti. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e sinkaflı küfürler etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması ve boğazını sıkarak yaralamasına dikkat çekildi. Yerel mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa ve ilk kararındaki gibi Şeker'in cezasında iyi hâl indirimi uyguladığında verilen ceza 10 yıla düşecek.

KADİR ŞEKER'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şeker'in avukatı İsa Atakan Şahin, Kadir Şeker'e tahliye yolunun açıldığı kanaatinde olduklarını söyledi.

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