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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Boyko, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Sahaya 12 kişi çıkacaklar"

26.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına, yeni hocası Jorge Jesus liderliğinde devam eden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmiş, mücadele golsüz beraberlikle tamamlanmıştı. İkinci karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını yaparken, daha önce Beşiktaş'ta da forma giymiş Dinamo Kiev'in tecrübeli kalecisi Boyko, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı Boyko, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulundu! "Sahaya 12 kişi çıkacaklar"
Denys Boyko

Denys Boyko

UKR Ukrayna
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Dinamo Kiev
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan katılan Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşmiş ve eşleşmenin ilk maçında taraflar golsüz berabere kalmıştı. Rövanş mücadelesinde rakibi ile Kadıköy'de karşılaşacak olan temsilcimiz son hazırlıklarını gerçekleştirirken, turu geçmek istiyor.

Mynet - DIŞ HABERLER

Ukrayna ekibi de turu geçmek isterken, daha önce Beşiktaş forması giymiş olan Kiev kalecisi Denis Boyko rövanş öncesi açıklamalarda bulundu. Çarşamba akşamı oynanacak zorlu maça hazır olduklarını söyleyen Boyko, football.ua'nın sorularını yanıtladı.

"FENERBAHÇE 12 KİŞİ OLACAK"

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Kendisine yöneltilen 'Daha önce Beşiktaş için oynadın. Fenerbahçe için ne söylemek istersin?' sorusuna Boyko "Uzun zaman önceydi. Rakipleri önemli ya da önemsiz diye ayırmıyorum. Her maç bizim için esastır, her rakip esastır. Türkiye'de ve her şeyden önce İstanbul'da taraftarların fanatiklikleri gerçekten inanılmaz... Dolayısıyla Fenerbahçe 12. oyuncu avantajına sahip olacak. Ama daha yukarılara çıkmak için mümkün olan ve imkansız olan her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"KOLAY OLMAYACAK"

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"İstanbul'da sadece bir tribün aktif olarak fanatik değil" diyen Boyko, "Tüm stadyum çok yüksek sesle ve gayretle takımını destekliyor. Bu yüzden kolay olmayacak. Ancak tüm kalecilerimiz üst düzeyde birden fazla maç oynadı. Şimdiden adapte oldu. Psikolojimiz en üst seviyede, bu yüzden 12'nci oyuncuyla ilgileneceğiz ve her şey yoluna girecek." şeklinde konuştu.

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK"

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Lucescu'nun ilk maç sonrası Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir uyarıda bulunduğunu da açıklayan Boyko, "Antrenörümüz hem ilk maç öncesi hem de rövanş öncesi rakibini çok iyi analiz etti. Bu nedenle, hocanın vurguladığı tüm noktaların bize yardımcı olacağını düşünüyorum." dedi.

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