Son dakika: Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu... 100 milyon dolar!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de taşları yerinden oynatacak bir hamle gelebilir. Modern futbola damga vuran PSG, Manchester City gibi zengin kulüpler, bulunduğu ligleri domine etmeye devam ediyor. Finansal olarak güçlü konumda bulunan bu dev kulüpler rakipleriyle aradaki makası iyiden iyiye açtı. Rus iş insanı Roman Abramovich'in de bu tarz bir istekte bulunduğu ve harekete geçtiği öğrenildi...

İZMİR'DE GÖRÜŞME BİLE YAPILDI

Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifası camiada şok etkisi yaratmıştı. Mehmet Sepil ve yönetimi perşembe günü Urla'daki tesislerde toplandı. İzmir'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus iş adamı Roman Abramovich'in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken, kulübün değeri de bu zirvede belirlendi.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLAR

Roman Abramovich ve Göztepe yetkililerinin pazarlık masasında olduğu öğrenilirken, konuşulan rakamların 80 ila 100 milyon dolar arasında olduğu sızdırıldı. 8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan eski başkan Mehmet Sepil'in, Roman Abramovich ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.



