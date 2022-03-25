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Son dakika: Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu... 100 milyon dolar!

25.03.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı almıştı. Bu olaydan sonra yeni bir kulüp arayışına giren Abramovich, gözünü Türkiye'ye dikmişti. Süper Lig'in en köklü takımlarından biri olan Göztepe'ye talip olan Abramovich, kesenin ağzını açtı... Yetkililerle yaptığı görüşmede konuşulan rakamların 80-100 milyon dolar civarında olduğu öğrenildi.

Son dakika: Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu... 100 milyon dolar!

Son dakika haberleri... Süper Lig'de taşları yerinden oynatacak bir hamle gelebilir. Modern futbola damga vuran PSG, Manchester City gibi zengin kulüpler, bulunduğu ligleri domine etmeye devam ediyor. Finansal olarak güçlü konumda bulunan bu dev kulüpler rakipleriyle aradaki makası iyiden iyiye açtı. Rus iş insanı Roman Abramovich'in de bu tarz bir istekte bulunduğu ve harekete geçtiği öğrenildi...

İZMİR'DE GÖRÜŞME BİLE YAPILDI

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Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifası camiada şok etkisi yaratmıştı. Mehmet Sepil ve yönetimi perşembe günü Urla'daki tesislerde toplandı. İzmir'e dönen Sepil, Ankara'da ünlü Rus iş adamı Roman Abramovich'in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantı detaylarını aktarırken, kulübün değeri de bu zirvede belirlendi.

DEĞERİ 100 MİLYON DOLAR

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Roman Abramovich ve Göztepe yetkililerinin pazarlık masasında olduğu öğrenilirken, konuşulan rakamların 80 ila 100 milyon dolar arasında olduğu sızdırıldı. 8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan eski başkan Mehmet Sepil'in, Roman Abramovich ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.


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Göztepe Chelsea Rusya Ukrayna son dakika haberi
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