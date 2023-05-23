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  4. Son dakika | 'Süreç olumlu devam ediyor' diyerek duyurdu: Ümit Özdağ, bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek! "Başarabilirsek kararımızı yarın açıklayacağız"

Son dakika | 'Süreç olumlu devam ediyor' diyerek duyurdu: Ümit Özdağ, bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek! "Başarabilirsek kararımızı yarın açıklayacağız"

23.05.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin seçimlerin 2. turuyla ilgili kararını duyurmak üzere bugün yapacağı açıklamayı işaret etmişti. Özdağ, sürecin devam ettiğini, bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini ifade etti. Özdağ ayrıca "Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bunu başarabilirsek yarın saat 11'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada açıklama yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika | 'Süreç olumlu devam ediyor' diyerek duyurdu: Ümit Özdağ, bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek! "Başarabilirsek kararımızı yarın açıklayacağız"

Son dakika haberi: Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından gözler ittifak ortaklarından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrilmişti. Özdağ bugün düzenlediği basın toplantısında sürecin olumlu olarak devam ettiğini belirtirken nihai karar için ise yarını işaret etti. Öte yandan Özdağ'ın açıklamalarında 'kayyum' çıkışı dikkat çekti. Özdağ, Sinan Oğan'ın kararıyla ilgili de konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE BU AKŞAM KRİTİK GÖRÜŞME!

Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

"Kararımızı bildirmek üzere bu toplantıyı düzenliyorduk. Yürüyen bir süreç var. Henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam sayın Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız.

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Özdağ ve Kılıçdaroğlu dün akşam da bir araya gelmişti.

"GÖRÜŞMELER NİHAYETLENMEDİ"

"Bu toplantıda halen üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın 1 senede vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ama aynı zamanda Cumhuriyet'imizin kuruluş esaslarını, Anayasa'nın ilk 4 maddesini ve 66. maddeyi güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle de sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerlettik. Ama nihayetlenmedi. Nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor.

"SÜREÇ ŞU ANA KADAR OLUMLU"

Yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah. Burada da şu ana kadar olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bunu başarabilirsek yarın saat 11'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada açıklama yapmayı planlıyoruz.

'SİNAN OĞAN' AÇIKLAMASI

"Biz Sinan bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Bunun için hala çalışıyoruz.

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KAYYUM MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

"Terörle bağlantılı yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerinin kayyum olarak atanması imkanı her zaman olmalıdır.

"Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güvence altındadır.

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