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  4. SON DAKİKA | Tayland'da kreşe silahlı saldırı! Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü var... Fotoğraflar korkunç

SON DAKİKA | Tayland'da kreşe silahlı saldırı! Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü var... Fotoğraflar korkunç

06.10.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tayland'da silahlı saldırı düzenlendi. Ülkenin kuzeyinde çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 31 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

SON DAKİKA | Tayland'da kreşe silahlı saldırı! Çoğu çocuk 30'dan fazla ölü var... Fotoğraflar korkunç

Son dakika: Tayland'ın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 31 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde gerçekleşen saldırı sonrası yaralıların da olduğu belirtiliyor. Tayland’daki saldırının çocuk bakımevine yönelik olduğu belirtiliyor.

SALDIRGAN ESKİ BİR POLİS MEMURU

Tayland polisi saldırganın eski bir polis memuru olduğunu duyurdu ve zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirttiler.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Ulsulararası haber ajansları, saldırganın intihar ettiğini duyurdu. Olay yerinden korkunç fotoğraflar geliyor

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Ayrıntılar geliyor...

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Tayland silahlı saldırı son dakika
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