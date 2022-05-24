Son dakika: TFF'nin yeni başkanını açıkladı! "Hayırlı olsun..." Mehmet Büyükekşi kimdir?

Son dakika haberleri: TFF'de başkan Nihat Özdemir istifa etmiş ve bu karar sonrasında seçimin 18 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. Nihat Özdemir'in istifasının ardından kamuoyunda birçok ismin adı, başkan adaylığı için anılırken, gündeme flaş bir iddia geldi.

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Gaziantep FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin TFF'nin yeni başkanı olacağını köşesinde ifade etti.

Büyüka'nın bu yazısı, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o sözler...

"YENİ BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ, HAYIRLI OLSUN"

"TFF’nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de “Hayırlı olsun” diyelim."

"İYİ İNSAN DİYORLAR"

"Mehmet Büyükekşi, TİM’in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü’nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... “İyi insan” diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten “iyi” olması gereken insan için, artık “iyi” olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı. Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek."

"TÜRK FUTBOLUNA HAYIR GELMEZ"

"Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz."

"GELENE AĞAM, GİDENE PAŞAM"

"Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene “ağam”, gidene “paşam” derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

HANGİ GÖREVLERİ YAPTI?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı

Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi

DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi

B20 Yürütme Kurulu Üyesi

Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,

5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,

8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,

6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,

2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

