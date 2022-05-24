SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: TFF'nin yeni başkanını açıkladı! "Hayırlı olsun..." Mehmet Büyükekşi kimdir?

Son dakika: TFF'nin yeni başkanını açıkladı! "Hayırlı olsun..." Mehmet Büyükekşi kimdir?

24.05.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonunda başkan Nihat Özdemir'in istifası deprem etkisi yaratmış ve yerine geçici olarak Servet Yardımcı geçmişti. Özdemir'in istifası sonrasında kamuoyunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un adı başkan adaylığı için anılıyordu. Şansal Büyüka, sürpriz ismi açıkladı ve Mehmet Büyükekşi'nin yeni TFF Başkanı olduğunu iddia etti.

Son dakika: TFF'nin yeni başkanını açıkladı! "Hayırlı olsun..." Mehmet Büyükekşi kimdir?

Son dakika haberleri: TFF'de başkan Nihat Özdemir istifa etmiş ve bu karar sonrasında seçimin 18 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. Nihat Özdemir'in istifasının ardından kamuoyunda birçok ismin adı, başkan adaylığı için anılırken, gündeme flaş bir iddia geldi.

Milliyet Gazetesi yazarı Şansal Büyüka, Gaziantep FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin TFF'nin yeni başkanı olacağını köşesinde ifade etti.

Büyüka'nın bu yazısı, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o sözler...

"YENİ BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ, HAYIRLI OLSUN"

thumbs_b_c_965339f643235ba6c0a165e937fe36df

"TFF’nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz gene de “Hayırlı olsun” diyelim."

"İYİ İNSAN DİYORLAR"

thumbs_b_c_1e2c66d8bcbde413443f9e4545a4afc5

"Mehmet Büyükekşi, TİM’in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü’nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... “İyi insan” diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten “iyi” olması gereken insan için, artık “iyi” olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı. Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek."

"TÜRK FUTBOLUNA HAYIR GELMEZ"

thumbs_b_c_589c77573908a9dd8760009e5027b26f

"Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz."

"GELENE AĞAM, GİDENE PAŞAM"

thumbs_b_c_304cad425bbab55ce6fa3d9aa34d9672

"Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene “ağam”, gidene “paşam” derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

thumbs_b_c_e9d6628c5d0fa0c8360d242a8d376b93

Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükeşi; 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükeşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapıyor.

HANGİ GÖREVLERİ YAPTI?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı
Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi
DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi
İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi
B20 Yürütme Kurulu Üyesi
Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,
5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,
8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,
6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,
Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,
Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,
2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,
1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!
Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladıRüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı
İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Milliyet Gazetesi Gaziantep FK son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."

Akıllara durgunluk veren soru! "Evli kayınvalidem babam ve amcamla..."

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenindeki tüm rakipleri belli oldu!

Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı yıllık ücret olay oldu

Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı yıllık ücret olay oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Son hali çok üzdü! "Billur güçlü kadındır"

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Elon Musk'ın iş görüşmelerinde sormayı en sevdiği soru!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.