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Son dakika | Türkiye'nin içinde bulunduğu ortak ordu gündeme geldi! Anlaşma imzalanmıştı, Erdoğan'a soruldu: "Önemli bir adım"

08.11.2024 12:00
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Son dakika haberi: Ortak alfabeden sonra ortak ordu da konuşuluyor! Türkiye ile Kırgızistan arasında sivil koruma mekanizması anlaşması imzalandı. Bu da Türk Devletleri Teşkilatı’nın ortak ordu kurmasının öncü adımlarından biri olabileceği şeklinde değerlendirildi. Merak edilen yanıt bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Son dakika | Türkiye'nin içinde bulunduğu ortak ordu gündeme geldi! Anlaşma imzalanmıştı, Erdoğan'a soruldu: "Önemli bir adım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarını tamamladı. Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı. Anlaşmalardan biri özellikle ön plana çıktı. Bu anlaşma, güvenlik konusunda koordineli afet ve acil durum müdahalesi sağlamayı amaçlayan sivil koruma mekanizmasıyla ilgiliydi.

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ORTAK ORDU MU KURULUYOR? ERDOĞAN YANITLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söz konusu anlaşmanın Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak ordu kurmasının öncü adımı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorulan Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu:

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"ÖNEMLİ BİR ADIM"

"Bu çok ileri bir ifade olur. Şu anda öyle bir görüntü söz konusu değil. İleride ortak bir ordu kurma gibi bir çalışma, bir gayret şu anda Türk devletleri arasında bulunmuyor. Sivil Koruma Mekanizması Anlaşması, bölgedeki güvenlik iş birliğini artırma adına önemli bir adım.

"TEMEL AMACI DAYANIŞMAYI ARTIRMAK"

Afet ve acil durum müdahalelerinde koordinasyon sağlamak, devletlerimiz arasındaki derin iş birliklerini güçlendirecektir. Bu anlaşmanın temel amacı afet ve acil durumlarda Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin dayanışmasını artırmaktır. Bu dayanışma bizleri afetlere ve afet sonrası süreçlere daha hazırlıklı ve dayanıklı kılacak. Biliyorsunuz bunun fikri temelini asrın felaketi sonrası ülkemizde düzenlediğimiz olağanüstü zirvede atmıştık. Bu anlaşma Türk Devletleri Teşkilatı’nın birlik ruhunu biraz daha kuvvetlendirecektir.

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"GÜVENLİK ALANINDA DAHA DERİN BAĞLARIN KURULMASINA YARDIMCI OLABİLİR"

Afet ve acil durumlarda dost ve kardeşlerimizle dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak bir kez daha öğrendik. Ülkelerimiz arasında eğitim, tatbikat ve teknoloji transferi gibi konular gündemimizde ve bu konuda atılan adımlar var. Tüm bu gelişmeler, güvenlik alanında daha derin bağların kurulmasına yardımcı olabilir. Bu süreçler zaman alır ve çeşitli siyasi, ekonomik ve toplumsal dinamiklerden etkilenir. Çağımızda ittifakların, birliklerin ve uluslararası teşkilatların önemi birkaç kat artmıştır. Bu tip dayanışma temelli adımlar teşkilatların gücüne güç katar."

ORTAK ALFABE GELİYOR

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada teşkilat üyeleri tarafından kullanılacak ortak alfabeye ilişkin şöyle konuşmuştu:

"Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz eylül ayında Bakü'de düzenlenen Ortak Alfabe Komisyonu Toplantısında Ortak Türk Alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi bir adım teşkil etmiştir. Ortak alfabemiz, kader ortaklığımızın, ortak istikbalimizin ve geleceğe birlikte adım atma irademizin de nişanesidir. Bu alandaki çabalarımızı artırmak suretiyle aramızdaki her türlü engeli inşallah ortadan kaldıracak, Türk dünyasının tarihi kucaklaşmasına imza atacağız."

ALFABE 34 HARFLİ

Ortak alfabede Türkiye’de kullanılmayan 5 harf daha (Ä - Ň - Ŭ -Q - X) yer alıyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ordu Recep Tayyip Erdoğan
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