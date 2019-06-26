Son dakika! Ünlü doktor Kemal Bayazıt hayatını kaybetti (Kemal Bayazıt kimdir?)

Kemal Bayazıt için İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde cuma günü sabah saat 10.00'da uğurlama, daha sonra kuruluşunda çalıştığı Siyami Ersek Kalp Hastanesinde saat 11.00'de tören düzenleneceğini belirten Küçükaksu, Bayazıt'ın cenazesinin öğle vakti Şakirin Camisi'de kalınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.

Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını sağlayan hocaların hocası Kemal Bayazıt'ın, yıllar önce "İngiltere'de kal" dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.

Türkiye'de ilk kalp naklini yapan Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında hayatını kaybetti. Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini belirtti.

Türkiye’de 1974 yılında başlattığı Koroner Bypass Ameliyatlarını 1980’lerde rafine halde seri bir şekilde uygulayarak “modern koroner bypass” cerrahisinin kurulması ve gelişmesini sağladı. Türkiye’de Kalp Cerrahisinde bir çok ameliyatı ilk kez o yaptı ve seri uygulamalarını gerçekleştirdi.

1967 yılında TC Sağlık Bakanın isteği ve ısrarı ile Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi (TYIH) Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü klinik şefliğine atandı. Açık kalp ameliyatlarını başlattı ve Türkiye’de ilk ve Dünya’nın 86. Kalp Naklini 22 Kasım 1968’de gerçekleştirdi.

1966’da İngiltere’de Leads Üniversitesi’nde Dünya’da Kalp Kapak cerrahisinin Duayenlerinden Prof.Wooler’ın yanında çalıştı. Dönüşünde, Avrupa’da ve Türkiye’de ilk kez bir hastada üç kalp kapağının protez replasmanı ameliyatını (Aort-Mitral-Triküspid) gerçekleştirdi.

KEMAL BAYAZIT KİMDİR? Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 1930 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1954 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1963 yılında Haydarpaşa Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezinde Prof. Siyami Ersek tarafından gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk açık kalp ameliyatına katıldı.

1979 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimliğine atandı ve 18 yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Türkiye’de; Yeni kalp cerrahisi merkezlerinin kurulması ve Kalp Cerrahisinin yaygınlaştırılması, Biyomedikal mühendislik bilim dalının gelişmesine öncülük yaptı. Bu yönü ile ODTÜ tarafından “fahri doktora” ile ödüllendirildi. Türkiye’de özel hastanelerde kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için TBMM’deki yasal düzenlemelerde çalıştı.

1985-1986 yıllarında Koşuyolu Kalp Hastanesinin kuruluşunu ve 1989-1991 Yılları arasında Genelkurmay Başkanlığının isteği üzerine görevlendirilerek Ankara GATA Kalp Merkezinin reorganizasyonunu gerçekleştirdi.

1988’de Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneğinin kurucu üyesi oldu, 1992-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi içinde “TYIH Deneysel Kardiyovasküler Cerrahi Hayvan Laboratuvarının” kurulmasını sağladı.

1994 yılında Çin’in Pekin Üniversitesine davet edildi ve ekibiyle bir seri koroner bypass ve aort anevrizma cerrahisi ameliyatları yaptı.

1995 yılında Türkiye’de ilk kez “devlet” hastanesi statüsündeki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin “özerk sağlık işletmesine” dönüştürülmesini sağlayarak sağlık sisteminde önemli bir yapısal reforma imza attı.

1997 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı ve kurucusu olduğu Ankara “Özel Güven Hastanesinde” çalışmalarına devam etti.

Kemal Bayazıt, Türkiye'de kalp cerrahisinin yaygınlaştırılması, modern koroner baypas cerrahisinin kurulması, gelişmesi, yeni kalp cerrahisi merkezlerinin açılması, biyomedikal mühendislik bilim dalının gelişmesi gibi alanlarda da önemli hizmetler verdi.

Kaynak: AA

