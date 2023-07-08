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Melek Baykal Özkan Uğur'un acı haberini alışını gözyaşlarıyla anlattı! 'Kendime gelebilmek için...' Ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar

08.07.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı, MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un vefatı sanat camiasını ve tüm sevenlerini büyük üzüntüye boğdu. Sanat camiasından pek çok isim, Uğur'un vefatından duydukları üzüntüyü yaptıkları paylaşımlarla dile getirirken Uğur'un Cennet Mahallesi dizisinden rol arkadaşı ünlü sanatçı Melek Baykal da telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında Özkan Uğur'u gözyaşlarıyla anlattı.

69 yaşındayken hayatını kaybeden, sevilen usta sanatçı Özkan Uğur, tüm sevenlerini ve sanat camiasını üzüntüye boğdu. Özkan Uğur'un acı haberinin gelmesinin ardından pek çok ünlü isim Uğur ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı ve üzüntülerini dile getirdi. Uğur'un Cennet Mahallesi dizisinde uzun süre birlikte oynadığı rol arkadaşı Melek Baykal ise telefon bağlantısıyla katıldığı CNN Türk canlı yayınında gözyaşları içerisinde Uğur'un vefat haberini alışını anlattı. Duygusal ifadeler kullanan Baykal, "Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için. Türkiye çok özel bir adamını kaybetti." dedi.

"BEN ARAÇ KULLANIRKEN ALDIM VE BİR SÜRE YOLUN KENARINA PARK ETTİM KENDİME GELEBİLMEK İÇİN"

Baykal, ağlamaklı ses tonuyla konuşurken "Ben hiç istemiyordum bu cümleyi duymayı ama maalesef öyle oldu galiba. Biz her gün ümitle bekliyorduk. Daha iyi olacak diye... Ama kurtaramadık Özkan'ımızı. Ben araç kullanırken aldım ve bir süre yolun kenarına park ettim kendime gelebilmek için." ifadelerini kullandı.

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"ONU HERKES ÇOK SEVDİ"

Devamında Baykal "Türkiye çok özel bir adamını kaybetti. Onun için söylenecek başka bir şey yok. Başka da bir şey diyemiyorum. Özkan Uğur çok özel ve güzel bir adamdı. Cennet Mahallesi'nde birlikte çalıştık. O bizim Beter Ali'mizdi. Çocukla çocuk olan ve hayatta kimseyi kırmayan, naif, çocuk ruhlu kocaman bir adamdı. Onu çok sevdiğimizi sadece söylemek istiyorum. Herhalde Türkiye'de Özkan Uğur'u sevmeyen bir insan yoktur. Onu herkes çok sevdi." şeklinde konuştu.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN 'ÖZKAN UĞUR' PAYLAŞIMLARI

Hakan Peker: Çok neşeli bir insandı. Şoktayım. Bütün müzik camiasının başı sağ olsun diyorum. Sinemada müzikte çok başarılı. Komple bir sanatçıydı. Bir bakıyorsunuz gitar çalıyor, vokalist, yaptığı filmler Cem Yılmaz'la çok güzel filmler yaptı. Dört dörtlük bir sanatçı. Tüm müzik camiasına ve ailesine baş sağlığı diyorum.

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Derya Uluğ: Özkan Uğur’u kaybetmişiz. Üzüntümü tarif edemiyorum çok önemli bi müzisyen harika bi insandı… Mekanı cennet olsun…

Ezgi Mola: Kalbime taş oturdu. Çok üzgünüm çok.

Rober Hatemo: Çok üzgünüm çok severdim nurlarda uyu Özkancığım büyük usta...

Haluk Levent: Çok güzel çok başarılı bir müzisyeni kaybettik. Türk müzik dünyasının başı sağ olsun.

Mustafa Sandal: Seni hep bu güzel gülümsemenle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun Özkan abi

Mahsun Kırmızıgül: Çok üzgünüm..

Kıraç: Allah rahmet eylesin.Yaşamımızdan bir güzellik daha gitti.Sevgiyle git abi.

Mesut Yar: Yaşattığın her an, şaşırttığın her tını için teşekkürler. Nur içinde yat

Sabahat Akkiraz: Sanat ailemizin kuşkusuz en enerjik ve sevgi dolu müzisyeniydi #özkanuğur nur içinde uyu sevgili Özkan. Çok üzgünüm

Demet Akalin: Mekanı cennet olsun

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti

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