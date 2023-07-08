Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı

Sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Uğur'un vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. Özkan Uğur'un acı haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

"AİLESİNE, SEVENLERİNE VE TÜM SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan paylaşımında "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



