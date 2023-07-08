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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı

08.07.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı ve MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini büyük bir üzüntüye boğan bu haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında "Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sanatçı Özkan Uğur için taziye mesajı

Sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Uğur'un vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. Özkan Uğur'un acı haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

"AİLESİNE, SEVENLERİNE VE TÜM SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan paylaşımında "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZKANERDİÇ

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti


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Özkan Uğur Recep Tayyip Erdoğan

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