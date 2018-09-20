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Son dakika! Usta oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 00:14 | Son Güncelleme

Son olarak Kiralık Aşk dizisinin Hulusi Baba'sı olarak rol alan ve şubat ayında evinde düşüp kalçasını kıran usta oyuncu Ferdi Merter hayatını kaybetti. Acı haberi usta oyuncunun kızı duyurdu.

Son dakika! Usta oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu hayatını kaybetti

Kiralık Aşk, Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi gibi son yılların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan usta oyuncu Ferdi Merter hayatını kaybetti.

Acı haberi, usta oyuncunun kızı Seren Fosforoğlu ve ağabeyi Enis Fosforoğlu sosyal medya üzerinden duyurdu.

FERDİ MERTER FOSFOROĞLU KİMDİR?

19 Haziran 1939'da İstanbul'da doğam Ferdi Merter Fosforoğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar, yönetmen, seslendirme sanatçısı. İlk kez 1940 yılında Tosun Paşa filminde kamera karşısında yer aldı ve devam eden yıllarda 20 filmde çocuk ve genç oyuncu olarak yer buldu. 1945'te Yeşilçam'da seslendirme sanatçılığı yapmaya başladı. Ferdi ismini dublaj hocası olan Ferdi Tayfur'dan aldı.

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1958 yılına kadar İstanbul'da sinema ve tiyatro çalışmalarını sürdürdü. 1959 yılında konservatuvara giren sanatçı, İtalyan Lisesi'nin ardından, 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1963 yılında Sivas'ta askerliğini yaptıktan sonra, 1965 yılında halen evli olduğu eşi Cansın Hanım ile evlendi.

1962-2004 yılları arasında Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen, edebi kurul üyesi, disiplin kurulu üyesi, baş rejisörlük, Ankara ve Adana Devlet tiyatrolarında sanat yönetmenliği yaptı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalıştı.

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Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği yönetim kurulunda görev yapan Merter, ayrıca Tiyatro Yazarları Derneği başkanı olup, seslendirme çalışmaları yaptı ve çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

"Ferdi Merter Sanat Akademisi"’ni ve 2004’de oyuncu olan kızı Almula Merter ile birlikte Çığır Sahne’yi kurdu.

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