Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi. Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Babası marangoz Fikri, annesi yazar Pakize Başaran’dır. Tiyatro sanatçısı Meriç Başaran adında kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Edebiyat Fakültesi’nde okurken yönetmen Memduh Ün‘le tanıştı. Onun asistanlığını yaptı. O arada Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.

1964 yılında “Hayat Kavgası” isimli filmle yönetmenliğe başladı. 1983 yılında “Magbum” Film şirketini kurarak yapımcılığa başladı.