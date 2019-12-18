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Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu Uçurtmayı Vurmasınlar ve Piano Piano Bacaksız adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmiyle biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi. Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Babası marangoz Fikri, annesi yazar Pakize Başaran’dır. Tiyatro sanatçısı Meriç Başaran adında kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Edebiyat Fakültesi’nde okurken yönetmen Memduh Ün‘le tanıştı. Onun asistanlığını yaptı. O arada Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.

1964 yılında “Hayat Kavgası” isimli filmle yönetmenliğe başladı. 1983 yılında “Magbum” Film şirketini kurarak yapımcılığa başladı.

1966 yılında askere gitti. Askerlik bitince film çekmeye devam etti. 1973 yılında seks filmleri furyası başlayınca film çekmeye ara verdi, reklam filmleri çekmeye başladı. 1986 yılında sinemaya dönüş yattı.

Tunç Başaran’ın yaptığı en bilinen reklam filmlerinin arasında Müjde Ar‘ın oynadığı kolonya reklamı ve Nükhet Duru‘nun oynadığı halı reklamı vardır. 1987 yılında kazandığı bütün parayı senaryosunu da kendi yazdığı “Biri ve Diğerleri” adlı filme yatırır. Film kendisine 1987 Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü, ardından 1988’de İstanbul Film Festivali’nde (o günlerdeki adıyla İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü’nü getirdi.

1989 yılında yaptığı Sonra “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmi ile 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde “Yılın En İyi Türk Filmi” ödülü kazandı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film “En İyi Yabancı Film” dalında Oscar aday adayı oldu.

1992 yılında “Piano Piano Bacaksız” filmi de aynı başarıyı yakaladı. 2000 yılında “Abuzer Kadayıf” filmini yaptı.

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Tunç Başaran vefat

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