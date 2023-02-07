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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi! "Hayatını kaybetti"

07.02.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi. 28 yaşındaki kaleci Eyüp Ahmet Türkaslan’ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi! "Hayatını kaybetti"
Ahmet Eyüp Türkaslan

Ahmet Eyüp Türkaslan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralı sarılmaya çalışılırken, depremde en çok zarar gören bölgelerden biri de Malatya olmuştu.

Depremin ardından Yeni Malatyaspor'un file bekçisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da enkaz altında kaldığı öğrenilirken, Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Bozkoya konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Ahmet Eyüp'ün olduğu binada yaklaşık 60 kişi var diyorlar, biz sadece 7 kişiye ulaşabildik. Yani, bilmiyorum... Çok zor. Bazı şeyler yetersiz kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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ACI HABERİ YILMAZ VURAL AÇIKLADI!

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Yılmaz Vural katıldığı bir programda acı haberi verdi. Vural yaptığı açıklamada "Malesef Ahmet'imizi kaybettik" ifadelerini kullanırken, gözyaşlarına boğuldu.

YENİ MALATYASPOR'DAN PAYLAŞIM!

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Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için bir paylaşım yaptı. Yeni Malatyaspor'un paylaşımı şu şekilde:

"Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan"


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