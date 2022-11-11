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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hangi takımlarla karşılaşacak?

11.11.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Bu turda Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in de rakipleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hangi takımlarla karşılaşacak?

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te yapılan kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

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Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
Ankaragücü - Tuzlaspor
Karagümrük - Uşak Spor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Giresunspor - Karacabey Belediyespor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Başakşehir - Göztepe
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Manisa FK
Gaziantep FK - Boluspor
Kasımpaşa - Ümraniyespor
Beşiktaş - Şanlıurfaspor
Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
Konyaspor - Bodrumspor

TÜRKİYE KUPASI FORMATI

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Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

REKORLAR GALATASARAY'DA

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Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

EN ÇOK FİNALİ FENERBAHÇE KAYBETTİ

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Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Türkiye Kupası'nda finaller, şimdiye dek 31 kez çift, 28 kez de tek maç olarak düzenlendi.

Bu sezon da Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası, 1965-1966, 1966-1967, 1983-1984, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında tek, diğer sezonlarda ise çift maçlı finallerle sahibine ulaştı.

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