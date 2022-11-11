Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hangi takımlarla karşılaşacak?

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te yapılan kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Karagümrük - Uşak Spor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Samsunspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Başakşehir - Göztepe

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Manisa FK

Gaziantep FK - Boluspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

Konyaspor - Bodrumspor

TÜRKİYE KUPASI FORMATI

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

REKORLAR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

EN ÇOK FİNALİ FENERBAHÇE KAYBETTİ

Fenerbahçe, 17 kez final oynayıp, bunlardan sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.

Trabzonspor da 15 kez final oynadığı organizasyonda 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda ayrıca, Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.

Türkiye Kupası'nda finaller, şimdiye dek 31 kez çift, 28 kez de tek maç olarak düzenlendi.

Bu sezon da Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası, 1965-1966, 1966-1967, 1983-1984, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında tek, diğer sezonlarda ise çift maçlı finallerle sahibine ulaştı.

