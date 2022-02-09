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Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

09.02.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emret Komutanım, Lise Defteri, Kızlar Yurdu gibi güçlü projelerde rol alan ancak yaşadığı psikolojik sıkıntılar nedeniyle bir süre ekranlardan uzak bir hayat süren Arda Kural, geçtiğimiz günlerde Dilberay filminin galasındaki görüntüsüyle, sevenlerini heyecanlandırmıştı. Eski haline döndüğü görülen Arda Kural, Instagram hesabından yeni paylaşımlar yaptı.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Yakışıklılığıyla bir döneme damga vuran Arda Kural, yaşadığı ruhsal bunalımlar nedeniyle zor yıllar geçirdi. Şimdilerde eski formuna kavuştuğu gözlemlenen Arda Kural, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Arda Kural'ın pozlarına, ''Kim demiş kral öldü!'', ''Bu nasıl bir gülüştür be!'' ve ''Efsane sahalara döndü sonunda'' gibi yorumlar yapıldı.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Geçtiğimiz günlerde Dilberay filminin galasında görüntülenen Arda Kural, ''Kendi içimde bir savaş başlattım ve o savaşı kazandım'' demişti.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Arda Kural'ın 2005 yılında yer aldığı Emret Komutanım dizisine dair itirafları, magazin basınına bomba gibi düşmüştü.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Kural, ''Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı.” ifadelerini kullandı.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, basında yer alan şizofren iddialarının doğru olmadığını ve psikoz olduğunu dile getirdi.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Kendisini hastanede ziyaret eden tek kişinin Ece Erken olduğunu belirten Arda Kural, ''Ece Erken bir tanedir'' dedi.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Babasının vefat ettiğini ve Büyükçekmece'de annesi ve kardeşiyle yaşadığını dile getiren Arda Kural, en son TRT 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar'da rol almıştı.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Sosyal medyada aktif olan Arda Kural'ın Instagram'da 140 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''


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Arda Kural
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