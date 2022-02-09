Son haliyle gündem olan Arda Kural'dan yeni pozlar! ''Kim demiş kral öldü!''

Yakışıklılığıyla bir döneme damga vuran Arda Kural, yaşadığı ruhsal bunalımlar nedeniyle zor yıllar geçirdi. Şimdilerde eski formuna kavuştuğu gözlemlenen Arda Kural, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Arda Kural'ın pozlarına, ''Kim demiş kral öldü!'', ''Bu nasıl bir gülüştür be!'' ve ''Efsane sahalara döndü sonunda'' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Dilberay filminin galasında görüntülenen Arda Kural, ''Kendi içimde bir savaş başlattım ve o savaşı kazandım'' demişti.

Arda Kural'ın 2005 yılında yer aldığı Emret Komutanım dizisine dair itirafları, magazin basınına bomba gibi düşmüştü.

Kural, ''Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı.” ifadelerini kullandı.

Bir dönem Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Arda Kural, basında yer alan şizofren iddialarının doğru olmadığını ve psikoz olduğunu dile getirdi.

Kendisini hastanede ziyaret eden tek kişinin Ece Erken olduğunu belirten Arda Kural, ''Ece Erken bir tanedir'' dedi.

Babasının vefat ettiğini ve Büyükçekmece'de annesi ve kardeşiyle yaşadığını dile getiren Arda Kural, en son TRT 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar'da rol almıştı.

Sosyal medyada aktif olan Arda Kural'ın Instagram'da 140 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



