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Son Hıçkırık filmi nerede çekildi? İşte Son Hıçkırık filminin oyuncuları

10.04.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Tibet ve Hülya Koçyiğit gibi oyuncuların rol aldığı ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, senaryosunu da Sadık Şendil’in kaleme aldığı Son Hıçkırık filmi bir Yeşilçam klasiği olarak dönemin öne çıkan yapımları arasında yer almaktadır. Peki Son Hıçkırık filmi nerede çekildi? İşte Son Hıçkırık filminin oyuncuları...

Son Hıçkırık filmi nerede çekildi? İşte Son Hıçkırık filminin oyuncuları

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği, senaryosunu da Sadık Şendil’in kaleme aldığı Son Hıçkırık filmi bir Yeşilçam klasiği olarak dönemin en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Peki Son Hıçkırık filmi nerede çekildi?

SON HIÇKIRIK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kerime Nadir'in 1955 tarihli Son Hıçkırık romanından uyarlanan film, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Uyarlama bir film olan filmin senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alınmıştır. Başrollerini Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet ve Metin Serezli'nin paylaştığı filmin yardımcı rollerinde de önemli karakter oyuncuları yer almıştır. Kerime Nadir'in 1955 tarihli Son Hıçkırık romanından sinemaya uyarlanmıştır. Film uyarlaması aşamasında içerikte değişiklikler yapılmıştır.

SON HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU

Son Hıçkırık, eşinin ölümünden sonra yas tutan Kenan Bey’in seneler sonra tanıdığı Handan ile olan ilişkisini anlatır. Kenan ve Nalan birbirlerine âşıktır. Nalan’ın umutsuz âşığı olan İlhami, nikâh anında Nalan’ı öldürür. Eşinin ölümünden sonra eve kapanan Kenan Bey, seneler sonra Nalan’ın yeğeni Handan’ı evlat edinir. Kenan Bey’in yanında yaşamaya başlayan Handan, İlhami Bey’in oğlu Ferit’e âşık olacaktır. Bu aşka karşı çıkan Kenan ve Handan’ı ise oldukça zor bir süreç beklemektedir.

SON HIÇKIRIK FİLMİNİN OYUNCULARI

Hülya Koçyiğit - Handan ve Nalan
Kartal Tibet - Ferit ve İlhami
Metin Serezli - Kenan
Münir Özkul - Ferhat Dayı
Ahmet Turgutlu - Kır Kahvecisi
Faik Coşkun - Lokantacı
Nezihe Güler - Müdüre
Ali Demir - Postacı
Kaya Volkan – Yüzbaşı
Önder Somer - Doktor Bülent
Güzin Özipek - Falcı
Akif Coşkun - Kapıcı


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit Kartal Tibet
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