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Son Nefesime Kadar dizisinin Umut'u Mehmet Turan Doğan kimdir? Mehmet Turan Doğan nereli ve kaç yaşında?

24.02.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Nefesime Kadar dizisinin Umut'u Mehmet Turan Doğan dizinin ilk bölümünün ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir süre önce bir giyim markasının reklamlarında oynayan Mehmet Turan Doğan ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki Son Nefesime Kadar dizisinin Umut'u Mehmet Turan Doğan kimdir? Mehmet Turan Doğan nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Turan Doğan'ın hayatı, biyografisi...

Son Nefesime Kadar dizisinin Umut'u Mehmet Turan Doğan kimdir? Mehmet Turan Doğan nereli ve kaç yaşında?

Son Nefesime Kadar dizisinin Umut'u Mehmet Turan Doğan bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin ardından merak konusu oldu. Happy Valley adlı yabancı diziden uyarlanan Son Nefesime Kadar'da Umut kaarkterine hayat veren Mehmet Turan Doğan hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. Son Nefesime Kadar dizisinin Umut'u Mehmet Turan Doğan kimdir? Mehmet Turan Doğan nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON NEFESİME KADAR'IN UMUT'U MEHMET TURAN DOĞAN KİMDİR?

Mehmet Turan Doğan 8 yaşındadır. Son Nefesime Kadar dizisinde Umut karakterini canlandıran Mehmet Turan Doğan 2012 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Özel bir kursta Drama Eğitimi gören Doğan çok sayıda reklam filmi de dahil olmak üzere birçok dizi ve filmde rol aldı.

MEHMET TURAN DOĞAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ferhat ile Şirin, 4N1K, Kuruluş Osman, 10 Bin Adım, Bir Dilek Tut gibi projeler ile izleyici karşısına çıkan 8 yaşındaki oyuncu Mehmet Turan Doğan İstanbulludur.

Son Nefesime Kadar dizisinin Mihri'si Nurgül Yeşilçay kimdir?

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar, FOX TV'de 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı

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FOX Emre Kınay Nurgül Yeşilçay
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