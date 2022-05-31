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Son seçim anketinde sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı: Kendi partisine fark attı

31.05.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine her geçen gün giderek yaklaşılırken araştırma şirketleri de seçim hakkında fikir verecek kamuoyu yoklamaları yapıyor. AREA Araştırma şirketi de mayıs ayında yaptığı son seçim anketinde siyasi parti liderlerinin beğenilirlik oranlarını paylaştı. Siyasi parti liderleri arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürprizi ortaya çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıralamaları da dikkat çekti.

Son seçim anketinde sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı: Kendi partisine fark attı

Seçime adım adım yaklaşılırken dikkatle takip edilen seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. AREA Araştırma şirketi mayıs anketinde siyasi parti liderlerinin beğenilirlik oranları ile partilerin oy oranlarını araştırdı. Anket sonucuna göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile partisinin arasındaki sıralama farkı dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın Akşener'in gerisinden geldiği anketin sonuçlarının ayrıntıları şöyle...

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AKŞENER EN BEĞENİLEN LİDER

AREA Araştırma, 12 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 282 kişi ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Korkusuz Gazetesi'den Ahmet Takan'ın paylaştığı sonuçlara göre, Meral Akşener, mayıs ayında en beğenilen siyasi lider oldu. Akşener ilk sırayı yüzde 39.4 oranıyla aldı.

KILIÇDAROĞLU İKİNCİ SIRADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Akşener'i geriden izledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37.6 sonucuyla ikinci sıraya yerleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 37.1 ile üçüncü sıranın sahibi oldu.

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AKŞENER'LE PARTİSİ ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Liderler arasında Akşener birinci sıraya yükselirken partisi İYİ Parti benzer bir yükseliş göstermedi ve oy oranını daha önceki sonuçlarda yakaladığı bantta korudu.

Siyasi partilerin oy sıralamasında ise AK Parti yüzde 29.3 ile birinci sırada yer aldı.

CHP'nin yüzde 28 ile ikinci, İYİ Parti'nin yüzde 16.3'le üçüncü sırayı aldığı anket sonucunda diğer partilerin sıralaması ise şu şekilde ölçüldü:

HDP: 11.1

MHP: 8.0

DEVA: 3.4

İTTİFAKLARIN TOPLAM OY ORANLARI

İki siyasi ittifak bloğunun oy oranları da araştırmada ortaya çıktı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37.3 olarak tespit edilirken CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 44.3 olarak tespit edildi.

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