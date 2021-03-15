MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Son Yaz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün'e cinayet suçlaması!

Son Yaz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün'e cinayet suçlaması!

15.03.2021 21:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 12. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün cinayet suçlamasıyla polis tarafından aranmaya başlıyor. Akgün'ün suçsuz olduğunu anlayan Savcı Selim ise Akgün'e yardım ediyor. Selim'in yardımıyla Akgün saklanmaya başlıyor.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 12. bölümüyle 19 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.

SON YAZ 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır.

Son-Yaz-5704-galeri-resim-26598f71-fb19-4767-8e5d-d700476edf28-mpositioned-640x360

Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister. Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır.

Son-Yaz-5704-galeri-resim-f1d5ebc2-966c-4a03-925e-8fc0dd6060df-mpositioned-640x360

Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır.

Son-Yaz-5704-galeri-resim-899f2a1b-934c-4452-b0fe-3d59455fab94-mpositioned-640x360

Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır.

Son-Yaz-5704-galeri-resim-37e57d3c-c0bc-4982-bae7-1f6aae960699-mpositioned-640x360

Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir.

Son-Yaz-5704-galeri-resim-25d51fd0-3f12-483d-a49d-03a2bad4219a-mpositioned-640x360

Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir.

Son-Yaz-5704-galeri-resim-138f04db-4ec8-4d81-931f-d1da1afdc699-mpositioned-640x360
Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Menajerimi Ara dizisi bitiyor mu? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?Menajerimi Ara dizisi bitiyor mu? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
Anahtar Kelimeler:
FOX Ali Atay Alperen Duymaz Funda Eryiğit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Diğer Haberler

Menajerimi Ara dizisi bitiyor mu? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

Menajerimi Ara dizisi bitiyor mu? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve İnci, Naci'nin peşine düşüyor! Masumlar Apartmanı 26. yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'da ortalığı karıştıracak karakter! Hülya Darcan, Fikret'in teyzesi Lütfiye Duman rolüyle diziye katıldı!

Usta isim, 'Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı!

Bergüzar Korel'in partneri Yiğit Özşener oldu

Ekrana dönüyor! İşte partneri

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman | Hace’nin tokadından nasibini Faysal’da alıyor!

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Sefirin Kızı dizisinde bu hafta ne oluyor?

İşte Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.