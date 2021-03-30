Son Yaz 14. yeni bölüm fragmanında Akgün ve Yağmur'un sürpriz evlilik kararı! Son Yaz'da Akgün, Yağmur'u babası Savcı Selim'den istiyor!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 14. bölümüyle 2 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün ve Yağmur evlilik kararı alıyor.

"KIZINLA EVLENMEK İSTİYORUM SAVCIM"

Akgün'ün babası Selçuk Taşkın, Selim Kara ile buluştukları anda, Yağmur'u istemeye çalışıyor. Ancak üçlünün bulundukları eve kurşunlar yağmaya başlıyor.

O anlarda ise babasının sözünü tamamlayan Akgün, "Madem bu bizim son anlarımız, ben senin kızına talibim. Yağmur'la evlenmek istiyorum savcım" diyor. Yağmur'a Savcı Selim duydukları karşısında büyük şok yaşıyor.

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Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur.

Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray’la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir.

İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur.