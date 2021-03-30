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  4. Son Yaz 14. yeni bölüm fragmanında Akgün ve Yağmur'un sürpriz evlilik kararı! Son Yaz'da Akgün, Yağmur'u babası Savcı Selim'den istiyor!

Son Yaz 14. yeni bölüm fragmanında Akgün ve Yağmur'un sürpriz evlilik kararı! Son Yaz'da Akgün, Yağmur'u babası Savcı Selim'den istiyor!

30.03.2021 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ali Atay'ın Savcı Selim Kara rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün, Yağmur'a evlilik teklif ediyor. Selçuk Taşkın ise oğlu Akgün'le birlikte Savcı Selim'in karşısına çıkarak kızını istemeye çalışıyor. Ancak o sırada bulundukları eve saldırı düzenleniyor. Eve yağan kurşunlara aldırmayan Akgün ise Savcı Selim'e "Senin kızına talibim. Yağmur'la evlenmek istiyorum" diyor.

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 14. bölümüyle 2 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek. Son Yaz'ın yeni bölümünde Akgün ve Yağmur evlilik kararı alıyor.

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"KIZINLA EVLENMEK İSTİYORUM SAVCIM"

Akgün'ün babası Selçuk Taşkın, Selim Kara ile buluştukları anda, Yağmur'u istemeye çalışıyor. Ancak üçlünün bulundukları eve kurşunlar yağmaya başlıyor.

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O anlarda ise babasının sözünü tamamlayan Akgün, "Madem bu bizim son anlarımız, ben senin kızına talibim. Yağmur'la evlenmek istiyorum savcım" diyor. Yağmur'a Savcı Selim duydukları karşısında büyük şok yaşıyor.

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SON YAZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur.

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Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray’la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir.

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İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

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Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur.

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Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

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Selim ise Akgün’le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal’i yakalar. Selim’in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır.

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Canan, Selim’in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.

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Son Yaz dizisi Ali Atay Funda Eryiğit
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