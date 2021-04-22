Son Yaz 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün'ü şoke eden Gökhan gerçeği!

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi 17. bölümüyle 23 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar.

Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir.

Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer. Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar.



Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar.

Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün’ün DNA'sını alıp Selim’den test için ricacı olur.



Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

