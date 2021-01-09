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Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Selim'den Akgün'e şok: Senin hükmün budur! Son Yaz sosyal medyada gündem oldu!

09.01.2021 01:53 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni yıldaki ilk dizisi olan Son Yaz, 8 Ocak Cuma akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizi son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Son Yaz yeni bölümde kaçmak isteyen Akgün'e yardım eden Yağmur büyük bir tehlike atlatıyor. Savcı Selim ise yaşanan son olaydan sonra "Artık benim gözetiminde değilsin" diyerek Akgün'ü gözaltına aldırıyor.

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz'ın 2. bölümüyle 8 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayatlarının sürpriz bir şekilde kesişmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.

Son Yaz dizisinin 2. bölümünde Selim ve Akgün, Adalet Sitesi’ne, Canan’ın evinin tam karşısına taşınmasıyla ortalık karıştı. Savcı Selim, boşanmak isteyen eşi Canan'la arasını düzeltmek için her yolu denedi.

"ARTIK BENİM GÖZETİMİM ALTINDA DEĞİLSİN"

Diğer yandan ise yurt dışına kaçmanın yollarını arayan Akgün, bir tanıdığının gece kulübüne gitti. Ancak o sırada ise mekana saldırı oldu ve Akgün, Savcı Selim Kara'nın kızı Yağmur'un hayatını kurtardı. Savcı Selim ile Akgün arasındaki buzlar da eridi. Selim, Akgün'e teşekkür ederek 'Oğlum' diye sarıldı. Ancak yeni bölümde ise Akgün'ün yurt dışına kaçma olayında Yağmur'un yardım etmesi ve başlarına gelen olaylar Savcı Selim'in sabrını taşırıyor.

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SON YAZ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son Yaz dizisindeki başarılı oyunculuklar sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın oyunculuklarına övgüler yağdı. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları:

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SON YAZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kara ailesinden sadece Altay, Selim’in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler.

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Canan, Selim’in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim’e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır.

Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle sosyal medyada gündem olduSon Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle sosyal medyada gündem oldu

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Selim’e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir.

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Selim, Canan’ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin’den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim’e gizliden de olsa yardım edecektir.

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Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir.

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Adalet Sitesi’nden kaçmalı, yoluna tek başına devam etmelidir ve bunu yaparken de öldürülmemeyi başarmalıdır.

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Akgün, bir çıkış yolu ararken, İstanbul’dan tanıdık bir yüzle karşılaşması, bütün sorunlarını çözebilecek bir fırsat olarak karşısına çıkar. Ancak işler kontrolden çıkar ve karşısına çıkan bu fırsat Akgün’ün ve hiç istemediği halde Yağmur’un başını derde sokacak bir belaya dönüşür.

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SON YAZ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.
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Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…

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Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

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Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.


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Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

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Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.
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