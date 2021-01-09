Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı Selim'den Akgün'e şok: Senin hükmün budur! Son Yaz sosyal medyada gündem oldu!

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz'ın 2. bölümüyle 8 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayatlarının sürpriz bir şekilde kesişmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Son Yaz dizisinin 2. bölümünde Selim ve Akgün, Adalet Sitesi’ne, Canan’ın evinin tam karşısına taşınmasıyla ortalık karıştı. Savcı Selim, boşanmak isteyen eşi Canan'la arasını düzeltmek için her yolu denedi. "ARTIK BENİM GÖZETİMİM ALTINDA DEĞİLSİN" Diğer yandan ise yurt dışına kaçmanın yollarını arayan Akgün, bir tanıdığının gece kulübüne gitti. Ancak o sırada ise mekana saldırı oldu ve Akgün, Savcı Selim Kara'nın kızı Yağmur'un hayatını kurtardı. Savcı Selim ile Akgün arasındaki buzlar da eridi. Selim, Akgün'e teşekkür ederek 'Oğlum' diye sarıldı. Ancak yeni bölümde ise Akgün'ün yurt dışına kaçma olayında Yağmur'un yardım etmesi ve başlarına gelen olaylar Savcı Selim'in sabrını taşırıyor.

SON YAZ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU Son Yaz dizisindeki başarılı oyunculuklar sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın oyunculuklarına övgüler yağdı. İşte Twitter'daki paylaşımlardan bazıları: SON YAZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU? Kara ailesinden sadece Altay, Selim’in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler. Canan, Selim’in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim’e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır. Son Yaz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolüyle sosyal medyada gündem oldu Selim’e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir. Selim, Canan’ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin’den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim’e gizliden de olsa yardım edecektir. Akgün, yapayalnız kalmıştır. Gideceği hiçbir yer olmadığı için savcının evinde kalmış olsa da bu durumu gururuna yedirememektedir.