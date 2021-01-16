Son Yaz dizisi 3. son bölümde Akgün'e şok teklif! Akgün Savcı Selim'e ihanet edecek mi? Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz, 3 bölümüyle 15 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayatlarının sürpriz bir şekilde kesişmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.



AKGÜN'E SAVCI SELİM'E İHANET TEKLİFİ!

Son Yaz dizisi 3. bölümde gözetimi altında olan Akgün'ü yurt dışına kaçmak üzereyken yakalayan Savcı Selim, Selçuk Taşkın'la konuştuktan sonra Akgün'e yeni bir şans daha verdi. Yeniden Alaçatı'ya dönen Savcı Selim, Akgün'e bu defa elektronik kelepçe takdırdı. Ancak Soner Sancaktar, Akgün'ü bularak kaçırdı. Akgün'ü öldürmek üzere olan Soner, babasından gelen telefonla şoke oldu.



Soner'in babası Akgün'e, kendisine operasyon düzenlemek isteyen Savcı Selim hakkında bilgileri vermesi karşılığında eski hayatını teklif etti. Akgün'ün ise Savcı Selim'e ihanet edip etmeyeceği merak konusu oldu.

SON YAZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz dizisinin 22 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden fragman ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.