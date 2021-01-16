Son Yaz dizisi 3. son bölümde Akgün'e şok teklif! Akgün Savcı Selim'e ihanet edecek mi? Son Yaz 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin yeni dizisi Son Yaz, 3 bölümüyle 15 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi. Çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da yapılan Son Yaz'da Ali Atay'ın canlandırdığı idealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara ile 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'ın oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ın (Alperen Duymaz) hayatlarının sürpriz bir şekilde kesişmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.
Son Yaz dizisi 3. bölümde gözetimi altında olan Akgün'ü yurt dışına kaçmak üzereyken yakalayan Savcı Selim, Selçuk Taşkın'la konuştuktan sonra Akgün'e yeni bir şans daha verdi. Yeniden Alaçatı'ya dönen Savcı Selim, Akgün'e bu defa elektronik kelepçe takdırdı. Ancak Soner Sancaktar, Akgün'ü bularak kaçırdı. Akgün'ü öldürmek üzere olan Soner, babasından gelen telefonla şoke oldu.
Soner'in babası Akgün'e, kendisine operasyon düzenlemek isteyen Savcı Selim hakkında bilgileri vermesi karşılığında eski hayatını teklif etti. Akgün'ün ise Savcı Selim'e ihanet edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Son Yaz dizisinin 22 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünden fragman ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.
Akgün, Yağmur’un yardımıyla Sakız Adası’na kaçmaya çalışırken, denizin ortasında onları bir sürpriz beklemektedir.
Selim, Akgün’ün Yağmur’la beraber plan yaparak onu tehlikeye attığını öğreniyor. Akgün’ü ailesinin yanından uzaklaştırmaya karar veren Selim, Akgün'le birlikte İstanbul’a doğru yola çıkıyor.
İstanbul’da babasıyla karşı karşıya gelen Akgün onunla hesaplaşma şansı bulur.
Selim ise Selçuk Taşkın’ın Akgün’ü kendisine emanet etmesinin altında yatan gerçek sebebi öğrenir.
Bu sırada; ailesinin boşanacağını öğrenen Altay, kendisinden hiç umulmadık bir davranış sergileyerek, Selim’in verdiği kararları sorgulamasına sebep olur.
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