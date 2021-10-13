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Son Yaz dizisinin yerine gelecek yeni dizi belli oldu! Elkızı dizisi başlıyor

13.10.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reytingleri beklentileri altında kalan Son Yaz dizisi 16 Ekim cumartesi akşamı yayınlanacak bölümüyle ekrana veda ediyor. Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı Son Yaz yerine cumartesi akşamları Fox Tv’de artık Elkızı dizisi yayınlanacak.

Son Yaz dizisinin yerine gelecek yeni dizi belli oldu! Elkızı dizisi başlıyor

Geçtiğimiz haftalarda Fox TV’den yapılan duyuruda Son Yaz dizisinin 26. bölümde final yapacağı ilan edildi. İzleyicilerin çok sevdikleri dizinin final kararına sosyal medyada ciddi bir tepki oluşturdu.

Dizi izleyicileri isyan etmeyi sürdürürken kanaldan yapılan duyuruda Cumartesi akşamlarına yeni bir dizinin geleceği bildirildi. Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ın başrollerinde yer aldığı Elkızı isimli yeni dram dizisi 23 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’da başlayacak.

Sevda Erginci'li Elkızı dizisinden ilk kareler geldiSevda Erginci'li Elkızı dizisinden ilk kareler geldi

ELKIZI HAKKINDA

Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Macip Koper gibi önemli isimlerin de kadrosunda yer aldığı Elkızı için yayın duyurusuna izleyiciler çok sevindi.

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Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz yeni sezonun yeni dizi çifti olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. İkili daha önce Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yine aynı seti paylaşmıştı. Kadına şiddet konusunda eleştiriler almaya başlayan Elkızı’nın reytingleri de şimdiden merak konusu olmaya başladı.


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Son Yaz dizisi
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