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Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan koronavirüse yakalandı

04.05.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz isimli dizide ‘Yağmur’ karakterine hayat veren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan koronavirüs oldu. Son Yaz'ın oyuncuları ve çekim ekibi karantina altına alınırken, çekimleri durdurulan dizi ekrana da ara verecek.

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan koronavirüse yakalandı

Cuma akşamları seyirciyle buluşan Son Yaz isimli dizinin başrol oyuncularından Hafsanur Sancaktutan’dan kötü haber geldi. Dizide ‘Yağmur’ karakterine can veren 22 yaşındaki oyuncu koronavirüse yakalandı.

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Hafsanur Sancaktutan PCR test sonucu pozitif çıkması üzerine, başta Alperen Duymaz ve Ali Atay olmak üzere, tüm ekip karantinaya alındı.
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Yapım şirketi üç gün sonra tekrar yaptırdığı testlerde birçok çalışanın da pozitif çıkması üzerine çekimlere ara verdi. Sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle çekimleri durdurulan Son Yaz'ın yeni bölümü de bu hafta ekranlarda olmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi
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