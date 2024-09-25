Son zamanların popüler uygulaması Tiktok, para tuzağı mı, video paylaşma platformu mu?

Son zamanların popüler sosyal medya uygulaması TikTok, barındırdığı video ve canlı yayınlarla rövanşta. TikTok uygulamasındaki işleyiş ve ödül sistemi diğer uygulamalardan biraz farklı. Kullanıcıların anlık paylaşım yapabildiği, canlı yayın açarak takipçileriyle birebir iletişim kurulabilen bu mecra aynı zamanda bir gelir kapısı.

Zaman zaman skandallarda anılan platformun kullanıcı kitlesi oldukça geniş. Çocuğundan yaşlısına birçok insanın kullandığı platformda müstehcen görüntüler paylaşanlardan, eşiyle yatak odasında canlı yayın açarak takipçilerinden hediye bekleyen ve istediğini atarlarsa romantik anlar yaşayacaklarını söyleyen adam gibi bir çok insan platformun içinde.

TİKTOK JETONUNDAN ALTIN KOMİSYONU

Kalp, öpücük, gül, araba gibi ödüllerin bir jeton karşılığı bulunuyor. TikTok, para birimi olarak ‘jeton’ kullanıyor. Her hediyenin alış ve satış fiyatı değişiyor, çünkü uygulama bu hediyelerden komisyon kesiyor. O kadar ki Bloomberg’in haberine göre, şirketin 2022’de 25 milyar dolar olan kazancı 2023’te 40 milyar dolara sıçradı.

Bu hediyeler yayın yapan kişiye izleyiciler tarafından gönderiliyor. Gerçek nakit paranın jetona dönüştürülmesi ve ardından Tiktok jetonlarıyla satın alınan hediyelerin yayıncıya gönderilmesinden oluşan bir süreç. Bu jetonların 45 bine kadar maliyeti olabiliyor ve tam ekranı kaplayan animasyonlarla çeşitlilik gösteriyor. Atılan hediyenin meblağsı büyüdükçe ekranda gözükme boyutu da büyüyor.

Bu hediyeler kullanıcıları uygulamayı daha çok kullanmaya ve yayın açmaya teşvik ediyor. Çünkü yayıncı atılan hediyelerden belli bir gelir kazanıyor.

İşte o jeton fiyatları şu şekilde;