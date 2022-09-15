Sonbahar aylarında yapılacak en güzel çorbalardan Beyran çorbası tarifi! Evde Beyran çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri

Gaziantep yöresine ait olan beyran çorbası, kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Şifa deposu olarak adlandırılan beyran, çorbadan ziyade ana yemek olarak tercih ediliyor. İçerisinde bulunan sarımsak ve acı biber sayesinde dinç olmanızda fayda sağlıyor. İşte evde beyran tarifi...

BEYRAN ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

Beyran çorbası yapmak için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 kg kemikli kuzu eti (gerdan ve incik)

2 litre su (kuzu etini haşlamak için)

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

BEYRAN ÇORBASI TARİFİ!

Kuzu etleri orta ateşte pişirilir. Et pişerken koyduğunuz su üzerinde köpükler oluşacaktır bu oluşan köpükleri bir kevgir yardımı ile tencereden çıkarın.

En az 3 saat olmak üzere 6-8 saat aralığında etinizi kısık ateşte pişirin. Pirinçleri ıslayın ve beklettikten sonra pişirin.

Etler pişince parçalayın ve tencerede kalan suyun içerisine ilave edin. Servis yaparken kaseler arasında pirinci ve didiklenmiş kuzu eti koyun. Ezdiğiniz sarımsakları ve pul biberi de ekleyin. Üzerine de et suyunu koyun. Afiyet olsun.

