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Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

07.10.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soner Sarıkabadayı, beş yıldır aşk yaşadığı Madelein Camelo Lopez ile Ekim 2020'de dünyaevine girmiş ardından da oğlunu kucağına almıştı. Hasan Matias'ın yüzünü sır gibi saklayan çift, kural bozdu. İkili, bir yaşına basan oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.

Soner Sarıkabadayı oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' şarkısının klibinde oynattığı Kolombiya Güzeli Camelo Lopez ile 4 Ekim 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ekim ayında da oğulları Hasan Matias dünyaya gelmişti.

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KURAL BOZDULAR

Zaman zaman mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü çift, bir yıldır bebeklerinin yüzünü göstermekten çekiniyordu. Hasan Matias'ın doğum gününde bu kuralı bozdu. Bir yıl önce anne-baba olmanın sevincini yaşayan Soner Sarıkabadayı ile Madelein Lopez Camelo, oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi.

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İŞTE HASAN MATIAS BEBEK

42 yaşındaki Sarıkabadayı, paylaştığı bu kareye "Bugün benim canım oğlum Hasan Matias bir yaşına girdi. Hep beraber sağlıklı, mutlu senelere benim aşkım. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.

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Soner Sarıkabadayı Instagram
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