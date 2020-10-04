MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Soner Sarıkabadayı ve 8.5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo evlendi

Soner Sarıkabadayı ve 8.5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo evlendi

04.10.2020 09:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Soner Sarıkabadayı ve 8.5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo evlendi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8.5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo ile dün nikah masasına oturdu. Çift, Sarıkabadayı'nın evinde dünya evine girdi.

Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Madelein Lopez Camelo ile evlendi.

Ünlü şarkıcı, 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi ile aile arasında yapılan 10 kişilik törenle nikah masasına oturdu.

2823890_f97c85a18c88935d3220dc3639d6fc95_640x640

Pandemi nedeniyle Sarıkabadayı'nın evinde yapılan törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

2823890_a63dc8cf842ad57a1faffe353fe29861_640x640

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.

Çift, bebeklerinin ultrason fotoğraflarını da kısa bir süre önce paylaşmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir

Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama

Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama

Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'

Paşinyan'dan itiraf gibi açıklama! 'Çok fazla zayiatımız var'

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Makyajsız halini paylaşıp sildi! Şoke etti

Makyajsız halini paylaşıp sildi! Şoke etti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Dayanamadı! 'Bıktım sizden izlemeyeceğim'

Dayanamadı! 'Bıktım sizden izlemeyeceğim'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Şoke eden ayrılık! Ünlü çift boşandı!

Şoke eden ayrılık! Ünlü çift boşandı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Diğer Haberler

Nusret-Mehmet Öz yayınında bomba anlar! Nusret 'asemptomatik' diyemeyince...

Nusret 'asemptomatik' diyemeyince...

Dün TV kanalları reyting savaşı verdi! 3 Ekim 2020 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting savaşları kızıştı! Bakın kim birinci oldu?

Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz

Makyajsız halini unutturmaya çalışıyor

Selin Ciğerci Kırmızı Oda'da! Güldüren paylaşım

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

Şeyma Subaşı'dan 'korona partisi' tepkisi! 'Restoranlarda yüzlerce kişi yok mu?'

O yorumlara en sonunda patladı! 'Bırakın da...'

Yasmin Erbil'in gecelikli pozlarına beğeni yağdı

Gecelikli pozlarına beğeni yağdı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.