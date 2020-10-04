Soner Sarıkabadayı ve 8.5 aylık hamile sevgilisi Madelein Lopez Camelo evlendi

Soner Sarıkabadayı, 'Tarifi Zor' adlı şarkısının klibinde rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Madelein Lopez Camelo ile evlendi.
Ünlü şarkıcı, 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi ile aile arasında yapılan 10 kişilik törenle nikah masasına oturdu.
Pandemi nedeniyle Sarıkabadayı'nın evinde yapılan törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Geçtiğimiz hafta katıldığı bir ödül töreninde oğlunun adını 'Hasan' koyacaklarını açıklayan şarkıcı, "Yaklaşık bir ay kaldı, gerçekten heyecan dorukta, sabırsızlıkla kucağımıza almayı bekliyoruz" demişti.
Çift, bebeklerinin ultrason fotoğraflarını da kısa bir süre önce paylaşmıştı.
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