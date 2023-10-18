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Songül Karlı annesini paylaştı! Anne-kız pozu sosyal medyada gündem oldu

18.10.2023 12:11 | Son Güncelleme:
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Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Songül Karlı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İddialı ve cesur tarzıyla beğeni toplayan ünlü isim bu defa annesiyle pozunu paylaştı. Anne kız pozu sosyal medyada gündem oldu.

Yaptırdığı estetiklerle yıllara meydana okuyan ünlülerden biri olan Songül Karlı fit hali ile övgüleri topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor. 49 yaşındaki Songül Karlı bu defa annesiyle pozunu paylaştı.

Songül Karlı 1

Karlı'nın anne-kız pozu ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin annesini görenler; 'Annesine çok benziyor', 'Estetiksiz aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.

Songül Karlı annesi

Daha önce "Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla dikkat çeken Songül Karlı yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri oldu.

Songül Karlı 2

Songül Karlı gençleşmek için dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı, orta yüzü germe, kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe gibi işlemler için ameliyat masasına yatmıştı.

Songül Karlı 3

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