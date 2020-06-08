Songül Karlı aşka kapılarını kapadı! İlginç aşk açıklaması

Şarkıcı Songül Karlı normalleşme kararları sonrası iki kız arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. Karlı, özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Snob Magazin'in haberine göre; Hafta sonunu Çeşme Alaçatı'da iki kız arkadaşıyla tatil yaparak geçiren Karlı, yeğeni Tuna Taşkın'ın yakın zamanda açılışını yapmaya hazırlandığı Azize Alaçatı Meyhane'yi ziyaret etti.

'HAYATIMDA YALNIZCA OĞLUM VAR'

İki yıl önce eşinden boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Songül Karlı, "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var" diyerek yeni bir aşka kalbinin kapalı olduğunu açıkladı.

Songül Karlı, 2012 yılında büyük bir aşkla evlendiği eşi Metin Yüncü'den 2017 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Metin Yüncü tarafından büyük bir maddi kayba uğrayarak ayrılan Songül Karlı, dolandırıldığını iddia etmişti.

