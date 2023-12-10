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  4. Songül Karlı derin dekoltesiyle poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Songül Karlı derin dekoltesiyle poz verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

10.12.2023 09:42 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı, daha önce çok fazla estetik yaptırdığı yönündeki eleştirilere cevap vererek; "Kendimi seviyorsam sıkıntı yok, keşke herkese yakışsa" demişti. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan türkücünün yüzünün görüntüsü şoke etti. Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Karlı'ya yorum yağdı.

Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı son dönemde estetik üstüne estetik yaptırdı. "Maalesef 20 yaşında değiliz. Estetiksiz kimseyi görüyor musunuz sokakta? Yaptırmayan yok. En önemli şey doğru kişiye operasyonu yaptırmak" diyen Karlı'nın bir gözündeki gariplik gözlerden kaçmadı.

Yüzü bir hayli değişen Songül Karlı son olarak derin göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçti.

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50 yaşındaki Songül Karlı, yeni şarkılarından bahsettiği bir video yayınlayınca göz bölgesindeki değişim yine gündeme geldi.

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Takipçileri Karlı'ya; "Neden bu kadar gerdirdiniz yüzünüzü ya?", "Konuşurken hiç oynamıyor suratı, sesini duymasam başkası zannederim", "Sesi Songül, kendisi değil" ve "Gitmiş bütün güzelliği" yorumlarında bulundu.

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