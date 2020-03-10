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Songül Karlı hastaneye kaldırıldı! Songül Karlı'nın sağlık durumu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 09:13 | Son Güncelleme

Son olarak Beyaz TV'de sunuculuk yapan, şarkıcı Songül Karlı, solunum güçlüğü ve tansiyon nedeniyle aniden hastaneye kaldırıldı. Songül Karlı'nın sağlık durumu hakkında bilgi geldi.

Songül Karlı hastaneye kaldırıldı! Songül Karlı'nın sağlık durumu...

Songül Karlı, düşük tansiyon ve ardından solunum güçlüğü çekmesiyle zor anlar yaşayınca soluğu hastanede aldı. Aniden hastaneye kaldırılan Karlı'ya serum takıldı ve kontrol altında tutularak tedavi edildi.

Hayranlarını oldukça korkutan Songül Karlı, tepeden tırnağa kontrolden geçirildi. Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan Songül Karlı, evinde istirahat etmesi şartıyla taburcu edildi.

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Sevenlerini oldukça korkutan Songül Karlı'nın taburcu olmasıyla yakınları rahat bir nefes aldı. Bu arada Songül Karlı'yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.

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