Songül Karlı hastaneye kaldırıldı! Songül Karlı'nın sağlık durumu...

Songül Karlı, düşük tansiyon ve ardından solunum güçlüğü çekmesiyle zor anlar yaşayınca soluğu hastanede aldı. Aniden hastaneye kaldırılan Karlı'ya serum takıldı ve kontrol altında tutularak tedavi edildi.

Hayranlarını oldukça korkutan Songül Karlı, tepeden tırnağa kontrolden geçirildi. Songül Karlı'ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan Songül Karlı, evinde istirahat etmesi şartıyla taburcu edildi.

Sevenlerini oldukça korkutan Songül Karlı'nın taburcu olmasıyla yakınları rahat bir nefes aldı. Bu arada Songül Karlı'yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.

