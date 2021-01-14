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Songül Karlı kendini spora verdi! Karlı'dan taytlı poz

14.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Eski kocası tarafından dolandırılan ve zor günler geçiren Songül Karlı kendisini spora verdi. Taytlı pozlarını paylaşan Songül Karlı olay oldu.

Geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Songül Karlı, yaşadığı zorlukları geride bırakmaya kararlı. 2020 yaz aylarında bikini frikiki ile dikkat çeken ve ardından magazin gündeminden düşmeyen 47 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu ve şarkıcı Songül Karlı, ağırlık çalışırken çekildiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dolandırıldığı eski eşinin gözaltına alınmasından sonra açıklamalar yapan ve tüm birikimini kaybettiğini söyleyen Karlı kötü günleri unutmak için dostlarına ve spora sarıldı.

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Taytlı pozlarını üst üst paylaşan Songül Karlı sosyal medyayı salladı. Karlı'ya hayranlarından beğeni ve destek yorumu yağdı.

GÖĞÜS İTİRAFI OLAY OLMUŞTU!

Geçtiğimiz yaz samimi açıklamalar yapan Karlı "Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum. Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hala elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda" itirafıyla gündem olmuştu.


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