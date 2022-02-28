Songül Karlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte İbo Show'un konuğu Songül Karlı son hali...

Songül Karlı, dün İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk oldu. Programda sevilen şarkılarının seslendiren Songül Karlı'nın son hali ile izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Bu kapsamda Songül Karlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Biz de haberimizde Songül Karlı'nın hayatı, biyografisi ve İbo Show'da dikkat çeken son haline yer verdik.

SONGÜL KARLI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğudu.

Songül Karlı, 1991'de ilk albümü Derman Sendedir ile müzikseverlerle buluştu.

Songül Karlı, 90'larda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir dönem dizilerde boy gösterdi.

2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sundu, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve

2013 yılında sona eren Su Gibi'yi Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.

SONGÜL KARLI ŞARKILARI NELERDİR?

1991 Derman Sendedir

1991 Derman Sendedir

1992 Böyle Olur mu

1993 Oralıyam Ben

1994 Dokunsalar Ağlayacağım

1994 Dal Boylum

1995 Yanık Bir Türkü

1996 Omuz Omuza

1998 Yalan

2002 Bir Yana

2004 Kaç Bahar

2017 Hayat Bir Gün

SONGÜL KARLI SON HALİ



