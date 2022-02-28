Songül Karlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte İbo Show'un konuğu Songül Karlı son hali...

Songül Karlı, dün İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'a konuk oldu. Programda sevilen şarkılarının seslendiren Songül Karlı'nın son hali ile izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Bu kapsamda Songül Karlı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Biz de haberimizde Songül Karlı'nın hayatı, biyografisi ve İbo Show'da dikkat çeken son haline yer verdik.
Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da doğudu.
Songül Karlı, 1991'de ilk albümü Derman Sendedir ile müzikseverlerle buluştu.
Songül Karlı, 90'larda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir dönem dizilerde boy gösterdi.
2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sundu, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve
2013 yılında sona eren Su Gibi'yi Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.
1991 Derman Sendedir
1991 Derman Sendedir
1992 Böyle Olur mu
1993 Oralıyam Ben
1994 Dokunsalar Ağlayacağım
1994 Dal Boylum
1995 Yanık Bir Türkü
1996 Omuz Omuza
1998 Yalan
2002 Bir Yana
2004 Kaç Bahar
2017 Hayat Bir Gün
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