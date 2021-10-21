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Songül Karlı paylaşmalara doyamadı! Ev halini gözler önüne serdi

21.10.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Songül Karlı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Şu sıralar Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programını sunan Songül Karlı, bu sefer ev halini paylaştı.

Songül Karlı paylaşmalara doyamadı! Ev halini gözler önüne serdi

Songül Karlı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta programının sunucusu Songül Karlı, ev halini paylaştı. Makyajsız ve göğüs dekolteli halini sanatçı, Instagram'dan paylaştı. Her hafta bir ünlünün sunacağı 'Gelinim Mutfakta' programı için bu hafta kamera karşısına geçen Karlı, hayranlarından makyajsız karesiyle övgüler aldı.

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Karlı'ya bu dönemde kuaförü Fatih Sertkaya'ya da yalnız bırakmıyor. Sanatçıyı, çekimlerden önce hazırlayan ünlü kuaför Sertkaya, Karlı'nın yanından ayrılmayarak, destek oluyor. Karlı'nın dostu olan Sertkaya, sanatçının her projesinde yer alıyor.

Songül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaştıSongül Karlı, derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaştı


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Songül Karlı Instagram
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