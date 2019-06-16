MAGAZİN

Songül Öden: Bu günü hiç sevmedim

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 15:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Songül Öden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Babalar Günü'ne dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Songül Öden: Bu günü hiç sevmedim

Son zamanların başarılı oyuncularından Songül Öden, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimlerden… Sadece iş hayatıyla ilgili değil özel hayatıyla ilgili de çarpıcı paylaşımlarda bulunan Öden, bu defa ‘Babalar Günü’ne dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Yazdığı satırlardan baba şefkatinden uzak büyüdüğünü gösteren Songül Öden annesiyle çekilmiş bir karesini paylaştı ve son derece duygusal satırlarla günün mana ve önemine dair şu satırları yazdı:

[

[

“Hiçbir fotoğrafta aynı kareye girememişim babamla… Çocukluğumdan beri bu günü hiç sevmedim. Tırnak içinde artist olduğumda günün anlam ve önemini ya Müslüm Baba ile ya Marlon Brando ile kutlamışım. Olaya kırık dökük kendimce mizahi bir boyut katmak için… babaları sessizce başka bir diyara gidenlere rahmet dileyerek yeryüzünde yaşayan ama babalık şefkatini, sevgisini, ilgisini eksik eden, anneleri yalnız bırakıp onları biraz erkekleşmek zorunda bırakan, bütün kıymetli ama sorumluluk alamayan babaların gününü de kutlarım onlar için vicdan dileyerek… Ablalarım kardeşlerim; sizi sevecek ama daha önemlisi sorumluluk alacak vicdanlı babalardan çocuk yapmanızı dilerim… Tüm babaların ve erkek olmak zorunda kalan çocuklarını yalnız yetiştiren annelerin de babalar gününü kutlarım… Yaşasın emek veren her sevgili kalp”

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Hercai dizisinde flaş ayrılık!Hercai dizisinde flaş ayrılık!
Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
songül öden Babalar Günü

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

İdlib'de TSK gözlem noktasına saldırı!

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

Kırıkkale'de yağışlar can aldı! 2 ölü

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İran harekete geçti! Bu sefer hedef ABD değil!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai dizisinde flaş ayrılık!

Hercai dizisinde flaş ayrılık!

Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?

Berrak Tüzünataç hangi Hollywood yıldızıyla aynı filmde oynayacak?

Kenan Doğulu'dan flaş hamle! Doğulu ailesi Beren Saat'i istemiyor mu?

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü! Babalar Günü'nde...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü! Babalar Günü'nde...

'Babalar Günü'nü unutmadılar

'Babalar Günü'nü unutmadılar

İbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten babalar günü paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.