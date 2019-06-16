Songül Öden: Bu günü hiç sevmedim

Son zamanların başarılı oyuncularından Songül Öden, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isimlerden… Sadece iş hayatıyla ilgili değil özel hayatıyla ilgili de çarpıcı paylaşımlarda bulunan Öden, bu defa ‘Babalar Günü’ne dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Yazdığı satırlardan baba şefkatinden uzak büyüdüğünü gösteren Songül Öden annesiyle çekilmiş bir karesini paylaştı ve son derece duygusal satırlarla günün mana ve önemine dair şu satırları yazdı:

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“Hiçbir fotoğrafta aynı kareye girememişim babamla… Çocukluğumdan beri bu günü hiç sevmedim. Tırnak içinde artist olduğumda günün anlam ve önemini ya Müslüm Baba ile ya Marlon Brando ile kutlamışım. Olaya kırık dökük kendimce mizahi bir boyut katmak için… babaları sessizce başka bir diyara gidenlere rahmet dileyerek yeryüzünde yaşayan ama babalık şefkatini, sevgisini, ilgisini eksik eden, anneleri yalnız bırakıp onları biraz erkekleşmek zorunda bırakan, bütün kıymetli ama sorumluluk alamayan babaların gününü de kutlarım onlar için vicdan dileyerek… Ablalarım kardeşlerim; sizi sevecek ama daha önemlisi sorumluluk alacak vicdanlı babalardan çocuk yapmanızı dilerim… Tüm babaların ve erkek olmak zorunda kalan çocuklarını yalnız yetiştiren annelerin de babalar gününü kutlarım… Yaşasın emek veren her sevgili kalp”



