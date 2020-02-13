Songül Öden’den Esra Dermancıoğlu’na mesaj: Buralar sensiz daha güzel

Sürekli olarak dostlukların yalan olduğuna dair açıklamalarla gündeme gelen ünlüler dünyasında gerçekten sıkı dostların sayısı bir hayli az…

Kimi isimler haftada bir arkadaş değiştirirken kimi isimler de dostluklarını yer ve zaman tanımadan yıllardır sürdürmeyi başarıyor.

Bu isimler arasında Songül Öden ve Esra Dermancıoğlu da var.

“GELME KAL ADANA’DA…”

Songül Öden, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile birlikte selfie çekinmeye çalışırken görülüyor.

Öden bu kareyi şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosunda bulunan arkadaşına esprili bir yorumda bulunarak paylaştı.

İşte Songül Öden’in o paylaşımı:





