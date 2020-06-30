Songül Öden'den Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan paylaşımı: Akrabalık sadece kan bağı değildir

Songül Öden ile Mehmet Aslantuğ-Arzum Onan çifti karantina döneminin ardından yeniden buluşmanın keyfini yaşadı.

Ünlü oyuncular uzun süre sonra yeniden görüşebilmenin keyfini çıkartırken, o anları ise çektikleri bir fotoğrafla ölümsüzleştirdiler.

Songül Öden ise o anları "Akrabalık sadece kan bağı değildir. Seçilmiş akrabalık çok kıymetlidir. Kesin bilgi" notuyla paylaştı.

"KARINDAŞ DEĞİL, KARDEŞ GEREK"

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Songül Öden'in fotoğrafının altına, "O güzel gönlün, vicdanın ve yeteneğin abisi olmak..." şeklinde not düşerken, Onan da "Karındaş değil, kardeş gerek" yorumunu yaptı.



