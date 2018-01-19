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Songül Öden ve oyuncu Kevork Malikyan aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ | 19.01.2018 21:00 | Son Güncelleme 11 saat önce

Oyuncu Songül Öden, Instagram hesabından Ermeni asıllı İngiliz oyuncu Kevork Malikyan ile fotoğraf paylaştı. Songül Öden fotoğrafa kalp emojisi koyunca aşk dedikoduları patlak verdi

Songül Öden ve oyuncu Kevork Malikyan aşk mı yaşıyor?

Songül Öden, sosyal medya hesabından Ermeni asıllı İngiliz oyuncu Kevork Malikyan'la romantik bir fotoğraf paylaştı. Öden ve Malikyan'ın birbirlerinin gözlerinin içine bakarak çektirdikleri fotoğrafı kalp çizerek paylaşması yeni bir beraberlik olarak değerlendirildi.

Uzun süredir hayatına kimseyi almayan 40 yaşındaki oyuncu Songül Öden, herkesi şaşırtacak bir paylaşımda bulundu. Songül Öden’in 74 yaşındaki Kevork Malikyan ile sevgili olduğu iddia edildi. Songül Öden bir fotoğraf paylaşarak hakkında çıkan iddiaları güçlendirdi.

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Güzel oyuncu, uzun süre Kerem Alışık ile aşk yaşamış ve geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı.

Kevork Malikyan

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