Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Sonsuzluk işareti anlamı sonu olmayan gelecek zaman ve edebiyet anlamına gelen matematiksel; yazı dilinde ise duyguları ifade etmek için kullanılan bir semboldür. 8 rakamının yan döndürülmüş hali olarak tanımlanan sonsuzluk işareti aslında derin anlamlar içerir. Bilgisayar klavyesinde direkt tuş olarak bulunmayan sonsuzluk işaretini yapmak için birkaç tuş kombinasyonuna basmak gerekiyor. Peki sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

BİLGİSAYARDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Klavyede direkt olarak sonsuzluk işareti sembolü bulunmaz. Bu nedenle sonsuzluk işareti kopyala ve yapıştır yöntemi en sık kullanılan işlem olarak karşımıza çıkar. Ancak elbette ki tek yöntem bu değildir. Klavyede sonsuzluk işareti için değişik tuş kombinasyonları bulunur.

İlk yöntem; Alt + 236 veya Alt + 8734 kombinasyonunu kullanarak bu işareti elde edebilirsiniz. Fakat bazen bu kısayolları yaptığınızda ì veya ^ şekilleri çıkabiliyor. Hatta Windows 10 versiyonlarında bazen alt + 8734 tuşlaması yapıldığında üçgen simgesi çıkabiliyor.

İkinci yöntem; bilgisayarınızdan başlat menüsünü açın. Ardından "Karakter Eşlem" programına giriş yapın. Açılan pencereden "Unicode'a git:" kısmına "221E" kodunu yazın. Son adımda ise otomatik olarak sonsuzluk işareti otomatikman karşınıza çıkar.