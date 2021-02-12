Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Seray Üstün Seray Üstün 12.02.2021 17:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Sonsuzluk işareti denildiğinde aklınıza ilk olarak matematiğin geldiğine eminiz. Ancak sonsuzluk işareti tarihte, sosyal medya sitelerinde kullanılır. Peki sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Sonsuzluk işareti anlamı sonu olmayan gelecek zaman ve edebiyet anlamına gelen matematiksel; yazı dilinde ise duyguları ifade etmek için kullanılan bir semboldür. 8 rakamının yan döndürülmüş hali olarak tanımlanan sonsuzluk işareti aslında derin anlamlar içerir. Bilgisayar klavyesinde direkt tuş olarak bulunmayan sonsuzluk işaretini yapmak için birkaç tuş kombinasyonuna basmak gerekiyor. Peki sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

BİLGİSAYARDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Klavyede direkt olarak sonsuzluk işareti sembolü bulunmaz. Bu nedenle sonsuzluk işareti kopyala ve yapıştır yöntemi en sık kullanılan işlem olarak karşımıza çıkar. Ancak elbette ki tek yöntem bu değildir. Klavyede sonsuzluk işareti için değişik tuş kombinasyonları bulunur.

İlk yöntem; Alt + 236 veya Alt + 8734 kombinasyonunu kullanarak bu işareti elde edebilirsiniz. Fakat bazen bu kısayolları yaptığınızda ì veya ^ şekilleri çıkabiliyor. Hatta Windows 10 versiyonlarında bazen alt + 8734 tuşlaması yapıldığında üçgen simgesi çıkabiliyor.

İkinci yöntem; bilgisayarınızdan başlat menüsünü açın. Ardından "Karakter Eşlem" programına giriş yapın. Açılan pencereden  "Unicode'a git:" kısmına "221E" kodunu yazın. Son adımda ise otomatik olarak sonsuzluk işareti otomatikman karşınıza çıkar.

MacOS kullanıcıları için yapılması gereken; Macbook klavyesinden "Option" ve hemen sonrasında "5" sayı tuşu ile kombinasyonu uygulayarak sonsuzluk simgesine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

TELEFONDA SONSUZLUK İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Hem Android hem de iPhone sonsuzluk işareti aslında telefonun klavyesinde bulunur. Klavyede numerik ya da emoji kısmında sonsuz işaretinin sembolünü görmeniz mümkündür. Eğer telefonunuzda bu sembol ekli değil ise; ayarlar bölümünden kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

İlk olarak Android işletim sisteminde telefonunuzun ayarlar kısmını açıp dil ve giriş kısmına geçmelisiniz. Dil ve giriş kısmına tıkladıktan sonra kullandığınız sanal klavyeyi seçip ardından da kişisel sözlük sekmesine tıklamalısınız. Kişisel sözlük açıldıktan sonra karşınıza Türkçe, İngilizce ve Çince gibi çeşitli dil seçenekleri çıkacaktır. Kullanmak istediğiniz dili ya da tüm dilleri seçtikten sonra üst tarafta bulunan ekle kısmına tıklamalısınız. Ekle kısmına tıkladıktan sonra karşınıza iki adet boşluklu kısım çıkacaktır. “Sözcük yazın” ibaresine sonsuzluk yazdıktan sonra kısayol ibaresine sonsuzluk işaretini yapıştırarak işlemi tamamlamış olursunuz. Sonsuzluk kelimesini kullandığınız her an, klavye önerilerinde otomatik olarak sonsuzluk işareti karşınıza çıkacaktır.

İkinci olarak Iphone işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa ayarlar bölümü üzerinden genel seçeneğini görmelisiniz. Genel seçeneğine tıkladıktan sonra kullandığınız sanal klavyeyi seçerek metin değişimi kısmını açmalısınız.

Metin değişimine girdiğinizde, sağ üst köşedeki + simgesine dokunmalısınız. İfade kısmına sonsuzluk işaretini kopyalayıp yapıştırdıktan sonra sonsuzluk veya istediğiniz başka bir kısayol kelimesini yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

SONSUZLUK İŞARETİNİN TARİHİ

ilk kez Wallis tarafından 1650'lerin ortalarında ortaya çıktı. Wallis 1655'te yayınlanan Konik Bölümler üzerinde Treatise On The Conic Sections adlı kitabında sonsuzlukla ilgili diğer birçok konuyu yazarken kullandı. Matematikte sonsuzluk simgesi, genişletilmiş gerçek sayılar, sıra sayıları ve kardinal sayılar (diğer gösterimleri kullanan) gibi gerçekte sonsuz bir miktardan ziyade potansiyel bir sonsuzluğu temsil etmek için daha sık kullanılır.

Oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapmanın püf noktaları!Oyun hamuru nasıl yapılır? Evde oyun hamuru yapmanın püf noktaları!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
İlk ne gördünüz? Cevabınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyorİlk ne gördünüz? Cevabınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor
Efsanelerin zirvesi!Efsanelerin zirvesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Çırılçıplak yatağa girdi: 'Hiç çekinmedim'

Firar etmek imkansızdı! Akıllara durgunluk veren kaçış planı

Firar etmek imkansızdı! Akıllara durgunluk veren kaçış planı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Çin takvimine göre hangi burçtansınız?

Çin takvimine göre hangi burçtansınız?

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Reklamını en çok o yaptı: 'Porno yayınların Instagram’ı'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Diğer Haberler

Bu görsel kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor! İlk ne görüyorsunuz?

İlk ne gördünüz? Cevabınız kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Türk televizyon tarihine damga vuran fantastik öğelerle bezenen diziler!

Fantastik diziler! Sihirli Annem’in tahtını sollayan yapımlar

Her söylediği söz olay yaratan İlber Ortaylı’dan hayatınızın seyrini kökünden değiştirecek 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?

Tarihte çözülemeyen sır! Kleopatra’nın mezarı nerede?

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 11 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım adını zirveye yazdırdı?

TV yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

12 Şubat 2021 Cuma: TV yayın akışı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.