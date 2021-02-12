Sonsuzluk işareti nasıl yapılır? Bilgisayarda ve telefonda sonsuzluk işareti nasıl yapılır?

Sonsuzluk işareti anlamı sonu olmayan gelecek zaman ve edebiyet anlamına gelen matematiksel; yazı dilinde ise duyguları ifade etmek için kullanılan bir semboldür. 8 rakamının yan döndürülmüş hali olarak tanımlanan sonsuzluk işareti aslında derin anlamlar içerir. Bilgisayar klavyesinde direkt tuş olarak bulunmayan sonsuzluk işaretini yapmak için birkaç tuş kombinasyonuna basmak gerekiyor. Peki sonsuzluk işareti nasıl yapılır?
Klavyede direkt olarak sonsuzluk işareti sembolü bulunmaz. Bu nedenle sonsuzluk işareti kopyala ve yapıştır yöntemi en sık kullanılan işlem olarak karşımıza çıkar. Ancak elbette ki tek yöntem bu değildir. Klavyede sonsuzluk işareti için değişik tuş kombinasyonları bulunur.
İlk yöntem; Alt + 236 veya Alt + 8734 kombinasyonunu kullanarak bu işareti elde edebilirsiniz. Fakat bazen bu kısayolları yaptığınızda ì veya ^ şekilleri çıkabiliyor. Hatta Windows 10 versiyonlarında bazen alt + 8734 tuşlaması yapıldığında üçgen simgesi çıkabiliyor.
İkinci yöntem; bilgisayarınızdan başlat menüsünü açın. Ardından "Karakter Eşlem" programına giriş yapın. Açılan pencereden "Unicode'a git:" kısmına "221E" kodunu yazın. Son adımda ise otomatik olarak sonsuzluk işareti otomatikman karşınıza çıkar.
MacOS kullanıcıları için yapılması gereken; Macbook klavyesinden "Option" ve hemen sonrasında "5" sayı tuşu ile kombinasyonu uygulayarak sonsuzluk simgesine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Hem Android hem de iPhone sonsuzluk işareti aslında telefonun klavyesinde bulunur. Klavyede numerik ya da emoji kısmında sonsuz işaretinin sembolünü görmeniz mümkündür. Eğer telefonunuzda bu sembol ekli değil ise; ayarlar bölümünden kolaylıkla ekleyebilirsiniz.
İlk olarak Android işletim sisteminde telefonunuzun ayarlar kısmını açıp dil ve giriş kısmına geçmelisiniz. Dil ve giriş kısmına tıkladıktan sonra kullandığınız sanal klavyeyi seçip ardından da kişisel sözlük sekmesine tıklamalısınız. Kişisel sözlük açıldıktan sonra karşınıza Türkçe, İngilizce ve Çince gibi çeşitli dil seçenekleri çıkacaktır. Kullanmak istediğiniz dili ya da tüm dilleri seçtikten sonra üst tarafta bulunan ekle kısmına tıklamalısınız. Ekle kısmına tıkladıktan sonra karşınıza iki adet boşluklu kısım çıkacaktır. “Sözcük yazın” ibaresine sonsuzluk yazdıktan sonra kısayol ibaresine sonsuzluk işaretini yapıştırarak işlemi tamamlamış olursunuz. Sonsuzluk kelimesini kullandığınız her an, klavye önerilerinde otomatik olarak sonsuzluk işareti karşınıza çıkacaktır.
İkinci olarak Iphone işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa ayarlar bölümü üzerinden genel seçeneğini görmelisiniz. Genel seçeneğine tıkladıktan sonra kullandığınız sanal klavyeyi seçerek metin değişimi kısmını açmalısınız.
Metin değişimine girdiğinizde, sağ üst köşedeki + simgesine dokunmalısınız. İfade kısmına sonsuzluk işaretini kopyalayıp yapıştırdıktan sonra sonsuzluk veya istediğiniz başka bir kısayol kelimesini yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
ilk kez Wallis tarafından 1650'lerin ortalarında ortaya çıktı. Wallis 1655'te yayınlanan Konik Bölümler üzerinde Treatise On The Conic Sections adlı kitabında sonsuzlukla ilgili diğer birçok konuyu yazarken kullandı. Matematikte sonsuzluk simgesi, genişletilmiş gerçek sayılar, sıra sayıları ve kardinal sayılar (diğer gösterimleri kullanan) gibi gerçekte sonsuz bir miktardan ziyade potansiyel bir sonsuzluğu temsil etmek için daha sık kullanılır.
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