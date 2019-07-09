Sony Xperia 20, bugün özellikleri ile karşımıza çıktı

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga setinden alacak olan telefonun 4 GB RAM ve 6 GB RAM’li varyasyonları olacak. 64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelecek olan Xperia 20, arka bölümünde 12 Megapiksel + 12 Megapiksel kamera kurulumu ile gelecek.

Sony’nin orta segmentteki rakipleri genellikle üçlü kamera kurulumlarına yer veriyor. Tepe modellerde de rakipleri ile yarışa giremeyen Sony’nin neden bu modelde çift kamera kuruluma yer verdiği ise henüz bilinmiyor.

6 inç büyüklüğünde 21:9 oranında LCD ekrana sahip olması beklenen telefonun ön kamerasının kaç Megapiksel çözünürlüğünde olacağı belli değil. Muhtemelen ön tarafta 16 veya 8 Megapiksellik kamera yer alacak.

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