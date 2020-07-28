Sophie Turner anne oldu

Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle \u00fcnlenen \u0130ngiliz oyuncu Sophie Turner, \u015fark\u0131c\u0131 e\u015fi Joe Jonas ile birlikte ilk bebeklerine kavu\u015ftu.\n\n24 ya\u015f\u0131ndaki Turner ile 30 ya\u015f\u0131ndaki Amerikal\u0131 \u015fark\u0131c\u0131, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n ad\u0131n\u0131 hen\u00fcz a\u00e7\u0131klamad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130\u015fet 'Influencer'lar\u0131n ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fc!Simge Sa\u011f\u0131n yogay\u0131 sevdiBanyo pozuyla yine olay oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum