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Şoray Uzun yıllar sonra itiraf etti! 'Utanmadan o ödülü aldım'

29.11.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Şoray Uzun yıllar sonra itiraf etti! 'Utanmadan o ödülü aldım'

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, katıldığı televizyon programında itirafta bulundu. Gençlik yıllarında yaptığı röportajla ödül kazandığını belirten oyuncu, aldığı ödülü hak etmediğini söyledi.

Şoray Uzun, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Üniversiteden sonra Selim İleri’nin editörü olduğu Argos dergisinde çalışan Uzun, bir itirafta bulundu. Yaptığı röportajla ödül kazandığını belirten oyuncu, aldığı ödülü hak etmediğini söyledi:

“Bülent Oran’la bir röportaj yapılacaktı. Oran’la buluştuk Ortaköy’de. O da fabrikada senaryo yazmaya başladığı için gürültülü ortamları seviyordu. Böyle bire bir sohbet edemiyorsunuz, bir süre sonra takılıyor. Gürültüden besleniyordu rahmetli. Ben ona soruları verdim, yani kendimce röportaj yaptım, sonra röportajı ses kayıt cihazından çözdüm, tekrar kaleme aldım. Röportajı kendisine teslim ettim. ‘Ben bir üzerinden geçeyim lütfen’ dedi, ‘Hay hay’ dedim. Bülent Abi rahmetli, o röportajı kendi yaptı. Bana teslim etti, virgülüne bile dokunmadan teslim ettim gazeteye. Selim Bey baktı, ‘Bu benim bugüne kadar okuduğum en güzel röportajlardan bir tanesi’ dedi. Keşke ben yapmış olsaydım, Bülent Bey kendi kendine yaptı! O röportaj, dönemin bir gazetesinden ‘Gelecek vaat eden genç gazeteci” ödülü aldı. Ben de utanmadan o ödülü aldım. Hak edilmemiş bir ödül.”

Şoray Uzun küçükken savaş uçaklarına, jetlere merak sararak uçmayı çok istediğini ve bu hayalinin peşine düşerek kolunu kırdığını söyledi.

Uzun, “1974 yılı, İncirlik Üssü’ne 18 km’lik mesafede oturuyorduk, jetler geçiyordu tepemizden. Ben de jet savaş uçaklarına taktım. Uçmayı merak ediyordum. Dedeme ‘ödevim var’ diye yalan söyledim ve planör bozması bir şey yaptık. Üçüncü kattan kendimi attım. Uçacağım yani. Bir kat falan indim. Sonra ikinci kata doğru denge bozuldu, benim bir kolum iki yerden diğeri bir yerden kırıldı. Uçma denemem böyleydi.” dedi.

Şoray Uzun, isminin Türkan Şoray’dan esinlenilerek koyulduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, “Annem bana hamileyken babam Türkan Şoray’ın fotoğrafının olduğu sakız görmüş. Beni de kız bekliyorlarmış. ‘Türkan olacak ismi’ demiş. Adım oradan geliyor.” şeklinde konuştu.


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