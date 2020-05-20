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Sorma Neden konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorma Neden ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 20:21 | Son Güncelleme

Komedi filmi Sorma Neden, TV'de ilk yayınlanıyor. Bu akşam Fox TV'de ekrana gelen Sorma Neden filmi internette araştırılmaya başladı. 2018 yılı yapımı Sorma Neden filminde Yağmur ve Kayhan’ın evlilik macerasının anlatılılıyor. Peki Sorma Neden konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sorma Neden konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorma Neden ne zaman çekildi?

Sorma Neden filmi düğün gecesinde damadın kaybolması sonrasında yaşananları konu ediyor. Başrollerinde Burak Satıbol, Derya Şensoy ve Toygan Avanoğlu'nun yer aldığı Sorma Neden'in yönetmenliğini Tolga Baş yaptı. Komedi türündeki film 2018 yılında vizyona girdi.

SORMA NEDEN OYUNCU KADROSU

Burak Satıbol, Derya Şensoy, Toygan Avanoğlu, Yılmaz Gruda, Yiğit Arı, Güray Ozcan, Nazlı Tosunoğlu, Ayça Işıldar, Özlem Türay, Sadık Gürbüz, Osman Kot, Mahmut Gökgöz, Serdar Sezgin Güvenç, Fatih Günay.

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SORMA NEDEN FİLMİ KONUSU

Yağmur ile Kayhan evlilik hazırlıkları yapar. Fakat çevrelerindeki kimse bu düğünün gerçekleşmesini istemez. Kaynana ve görümceler Yağmur'u beğenmez ama Kayhan'a söz geçiremezler. Aşkını unutamayan gelinin eski sevgilisi de çat kapı gelir. Kimsenin razı olmadığı düğün gecesi ise beklenmedik bir olay yaşanır. Damat ortadan kaybolmuştur. Kayıp damadı bulmaya çalışan polisler, Kayhan'ın arkadaşları, borçluları, yaşadığı mahallenin esnafı ve ailesini sorguya çeker. Polislerin sorguda öğrendiklerinden sonra işler çığrından çıkar.


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