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Soru eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda çok sık kullandığımız ve karşılaştığımız kelimelerden biri de soru kelimesidir. Soru sorarken, bir fikir belirtirken ya da bir meseleye cevap ararken hep soru kelimesini kullanırız. Konuşma dilinin yanı sıra yazı dilinde de soru kelimesi oldukça sık kullanılır. Uzun bir zamandır dilimizde olan Türkçe kökenli soru kelimesi eş anlamlı kelimelere de sahiptir. Peki, soru eş anlamlısı kelime nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Soru eş anlamlısı nedir? Sorunun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan soru uzun yıllardan beri dilimizde kullanılır. Eski Türkçede "aranan şey, arama" anlamına gelen "sorıġ" kelimesinden evrilmiştir. Bu kelime de yine Eski Türkçe "sor-" fiiline "-I(g)" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Soru kelimesinin Türk Dil Kurumunda anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre soru kelimesinin anlamı:

  • Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual.
  • Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.
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Soru kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Anlamları aynı olan ama yazılış ve okunuşları farklı olan kelimeleri ifade eden eş anlamlı kelimeler dilimizde çok sık kullanılır. Türkçede bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olduğu gibi bazı kelimelerin de sadece bir adet eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeler aynı zamanda anlamdaş olarak da ifade edilir. Sorunun eş anlamlısı da soruyla aynı anlamı ifade eden anlamdaş bir kelimedir.

Birçok alanda kullanıma açık olan bu kelimenin eş anlamlısı olan sözcükler de yine aynı şekilde kullanılabilir. Soru kelimesinin eş anlamı soru kelimesine alternatif olan sözcüklerdir. Özellikle konuşma dilinde tekrara düşmek istemeyenler eş anlamlı kelimelerden faydalanabilir. Soru eş anlamlısı kelime:

  • Sual
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Sorunun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Soru sözcüğünün eş anlamlısı sual kelimesidir. Sual kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup dilimize Arapçadan geçmiştir. Soru ile aynı anlama sahip olan bu kelime cümle içinde soru yerine kullanılabilir. Soru eş anlamlısı kelime olan sualle örnek cümleler:

  • Hoca sınavda çalışkan öğrencileri ayırabilmek için oldukça zor sualler sormuştu.
  • Asker hatıralarını anlattığı sırada ona bir sual sormuştum.
  • Sualler canını sıkıyorsa söyle, sormam.
  • Dadı çocukları tanımak için onlara sualler soruyor, herkesin cevabını tek tek dinliyordu.
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