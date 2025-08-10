Sosyal medya ABD'li fenomen ve Türk güvenlik görevlisini konuşuyor! Vizesinin bitmesine bir gün kala...

Bodrum tatilinde yolları kesişen Amerikalı TikTok fenomeni Natalie Badura (34) ve Türk güvenlik görevlisi Muhammet Çelik’in (26) aşk hikayesi, dünya basınında da gündem oldu.

Türkiye tatilinde Bodrum’da bir kokteyl barda tanışan ikili, aralarındaki dil engelini Google Translate yardımıyla aşıp kısa sürede yakınlaştı. Natalie’nin vizesinin dolmasına günler kala, çift sade bir törenle evlenerek herkesi şaşırttı.

GOOGLE TRANSLATE İLE BAŞLAYAN AŞK

Natalie, Muhammet’le tanışma anını şu sözlerle anlattı:

“Bara DJ dinlemeye ve birkaç içki içmeye gitmiştik. Muhammet güvenlik görevlisiydi ve başta benimle konuşmaya çekiniyordu çünkü İngilizce bilmiyordu, ben de Türkçe konuşamıyordum. Sonra Instagram’ımı bulmaya çalışmış. Ertesi gün ‘Nereye gittin?’ diye bir mesaj atmış. Cevap verdikten sonra sohbetimiz başladı.”

BİR GÜN ÖNCE NİKÂH MASASINA OTURDULAR

Çift, dört haftalık bir birlikteliğin ardından evlilik kararı aldı. Natalie, Ankara’ya giderek gerekli belgeleri hazırladı ve vizesinin sona ereceği günden sadece bir gün önce, Bodrum’da sade bir törenle evlendiler. Başta her iki ailenin de şaşkınlıkla karşıladığı evliliğe zamanla destek geldi.

“AŞK MÜKEMMEL ZAMANLAMAYI BEKLEMEZ”

Sosyal medyada da oldukça ilgi gören çift, aşk hikayelerini TikTok’ta paylaştı. Natalie, bu ani kararın hayatındaki en doğru adım olduğunu belirtti. Muhammet ile birlikte şimdi Bodrum’da yaşamlarını sürdüren çift, sosyal medya projeleri üzerinde çalışıyor.