Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sosyal medya bu çifti konuşuyor! İkiz gibi görünüyorlar, hiçbir farkları yok...

Çin'de yaşayan evli bir çift, yayınladıkları videolarla viral oldu. İkiz gibi görünen çift, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya bu çifti konuşuyor! İkiz gibi görünüyorlar, hiçbir farkları yok...

Çin'in Dongguan kentinde yaşayan Liang Caiyu ve He Xiansheng isimli çift benzerlikleriyle gündem oldu. Bitkisel ilaç dükkanı işleten bir çift, viral videoların ortaya çıkmasıyla birlikte sayısız internet kullanıcısını hem eğlendirdi hem de şaşırttı.

Sosyal medya bu çifti konuşuyor! İkiz gibi görünüyorlar, hiçbir farkları yok... 1

21 bin takipçisi olan Douyin hesabından paylaşılan "Koca Kim, Karı Kim?" başlıklı viral videoda çift, aynı perukları takmış, birbirlerinin ifadelerini taklit ediyor ve yan yana duruyor. Neredeyse ikiz gibi duruyorlar. "Kocama Makyaj Yapıyorum" adlı bir diğer videoda ise koca, makyaj sonrası tıpkı karısı gibi görünüyor

Sosyal medya bu çifti konuşuyor! İkiz gibi görünüyorlar, hiçbir farkları yok... 2

Liang, "İlk tanıştığımızda benzer görünmüyorduk ama yıllar geçtikçe neredeyse aynı olduk. İki yıldır sürekli birlikteyiz; çalışıyor, yiyor, dinleniyoruz. Sanırım o yüzden giderek birbirimize benzedik" diye konuştu.

Sosyal medya bu çifti konuşuyor! İkiz gibi görünüyorlar, hiçbir farkları yok... 3

ÖNCE İSTEMİYORDU SONRA RAZI OLDU

South China Morning Post'un haberine göre karısının gece geç saatlere kadar içerik fikirleri araştırma ve video düzenleme konusundaki özverisini gördükten sonra He Xiansheng, sonunda bu duruma razı oldu. "İşletmeye faydası olacaksa deneyeceğim" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç kadın 12 yaşındaki kızı istismar etti! Skandal görüntüler ortaya çıktıGenç kadın 12 yaşındaki kızı istismar etti! Skandal görüntüler ortaya çıktı
Filipinler'de tropik fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildiFilipinler'de tropik fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Çin ikiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.