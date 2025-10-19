Sosyal medya bu çifti konuşuyor! İkiz gibi görünüyorlar, hiçbir farkları yok...

Çin'in Dongguan kentinde yaşayan Liang Caiyu ve He Xiansheng isimli çift benzerlikleriyle gündem oldu. Bitkisel ilaç dükkanı işleten bir çift, viral videoların ortaya çıkmasıyla birlikte sayısız internet kullanıcısını hem eğlendirdi hem de şaşırttı.

21 bin takipçisi olan Douyin hesabından paylaşılan "Koca Kim, Karı Kim?" başlıklı viral videoda çift, aynı perukları takmış, birbirlerinin ifadelerini taklit ediyor ve yan yana duruyor. Neredeyse ikiz gibi duruyorlar. "Kocama Makyaj Yapıyorum" adlı bir diğer videoda ise koca, makyaj sonrası tıpkı karısı gibi görünüyor

Liang, "İlk tanıştığımızda benzer görünmüyorduk ama yıllar geçtikçe neredeyse aynı olduk. İki yıldır sürekli birlikteyiz; çalışıyor, yiyor, dinleniyoruz. Sanırım o yüzden giderek birbirimize benzedik" diye konuştu.

ÖNCE İSTEMİYORDU SONRA RAZI OLDU

South China Morning Post'un haberine göre karısının gece geç saatlere kadar içerik fikirleri araştırma ve video düzenleme konusundaki özverisini gördükten sonra He Xiansheng, sonunda bu duruma razı oldu. "İşletmeye faydası olacaksa deneyeceğim" dedi.