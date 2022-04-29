Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Tutuklanmaktan ‘taş-kağıt-makas’ oyunu sayesinde kurtuldular

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir tekneden çekilen şaşırtıcı görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Teknede bikinileriyle üç kadının polis memurlarıyla taş-kağıt-makas oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu. 18.6 milyon görüntülemeye ulaşan videoda esmer bir kadının teknenin köşesine eğilerek polis memuruyla oyun oynadığı anlar gözüküyor. Olayın ardından ise teknede bulunan başka bir adamla polislerin el sıkıştığı anlar kameralara yansıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Thickbwoy isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede popüler oldu. Gönderi sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden oldu. Kadınlar güzelliklerini bir ayrıcalığa çevirerek kötüye kullanmakla suçladı.

Bir kullanıcı ise erkeklerle dolu bir teknede bu olayın yaşanamayacağını ve polisi tutuklamayı gerçekleştireceğini iddia etti. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Güzel bir kadın olmak süper güçtür” yorumunu yaptı.



