Sosyal medya bu olayı konuşuyor: Kurye siparişi yaladı!

İstanbul’da kayda alınan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bir apartmana sipariş teslim etmek için giden kurye ile ilgili ortaya atılan iddia, kısa sürede büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜLER DİAFONDA ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, siparişi getiren kurye apartman girişindeki görüntülü diafon sistemi tarafından kayda alındı. Müşteri, sistem üzerinden durumu fark edince o anları kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı.

Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

“POŞETE PROFİTEROL DÖKÜLDÜ” İDDİASI

Tepkilerin artmasının ardından, görüntülerdeki kişi olduğu öne sürülen kuryenin, videoyu paylaşan kullanıcıya mesaj attığı iddia edildi. Söz konusu mesajda, “Poşete profiterol döküldü, ben de poşeti yaladım” ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.